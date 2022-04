Padre de Debanhi Escobar espera reunirse con las jóvenes que estuvieron con ella pese a que supuestamente la abandonaron

Ayer, 22 de abril, fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Debanhi Escobar por autoridades locales, luego de 13 días de buscarla incansablemente por sus familiares, voluntarios y elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (México).

La joven de 18 años desapareció luego de asistir a una fiesta el 9 de abril, donde supuestamente acudió con sus amigas, pero ya no regresó a su hogar y fue vista por última vez en la madrugada sobre la carretera a Laredo, tramo conocido como “La carretera de la muerte”.

Durante una entrevista con Mafian TV, Mario Escobar, padre de Debanhi reveló sus deseos de reunirse con Ivonne y Saraí, amigas de su hija y quienes hasta el momento solo la Fiscalía conoce su versión de lo que ocurrió esa noche.

El saber que Debanhi había acudido a una fiesta en compañía de sus amigas, despertó los peores comentarios en redes sociales, desde aquellos que cuestionan el porqué la abandonaron, otros que indican que no son culpables y aquellos que se cuestionan sobre porqué se bajó del taxi.

El padre de Debanhi y su esposa buscan acercarse a las jóvenes y hablar personalmente con ellas. Entre el 9 y 10 de abril se mantuvieron en contacto con ellas, ya que preguntaban si su amiga ya había regresado a casa y fue cuando se enteraron que su hija se había bajado del taxi y se había ido en otro carro. “Por qué, no sabemos, eso es lo que queremos averiguar de entrada”, dijo Mario Escobar.

“No son amigas, las amigas no se dejan, las amigas no dejan a alguien en la calle... los amigos, si ves que alguien está mal, (no se veía mal en los videos), esperas... eso es ser un amigo... amigos, esos, no son... Debanhi se enojó porque la estaban acusando sexualmente, en la fiesta había mucha gente, es raro que no hayan salido videos, si estamos en un mundo globalizado, se corre el video inmediatamente, qué raro que en esta zona no han salido videos”.