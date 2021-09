Amiga de Gabby Petito revela detalles de la relación con Brian Laundrie

Tenía un futuro brillante y estaba llena de sueños. La vida de Gabby Petito parecía ir por buen camino a través de las redes sociales, sin embargo sus aspiraciones fueron truncadas luego de ser asesinada.

Gabrielle “Gabby” Petito partió el pasado 2 de julio a una travesía junto a su novio, Brian Laundrie, para conocer diversos parques nacionales de Estados Unidos, sin embargo, dos meses más tardes él regresó a su hogar, mientras que de ella no se supo más.

Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo de la youtuber fue encontrado en el Bosque Nacional Bridger-Teton en Wyoming y la autopsia revelo que la causa de muerte había sido un homicidio, sin embargo hasta los momentos no se han revelado más detalles al respecto.

Según la familia de Laundrie, el joven partió el pasado 14 de septiembre a hacer senderismo a la Reserva Carlto y, desde entonces, se desconoce de su paradero.

Tras la revelación de los resultados preliminares de la autopsia a los restos de Gabby, el Tribunal de Distrito de Wyoming de EE.UU. emitió una orden de arresto federal contra Brian Laundrie.

Esta orden fue emitida por “uso de dispositivos no autorizados” que está relacionados a la actividad de Laundrie tras la muerte de Petito.

Esto se da en medio de las fuertes sospechas de toda la comunidad en contra del prometido de Gabby como responsable de su muerte.

¿Cómo era la relación entre Gabby Petito y su prometido, Brian Laundrie?

Aunque la policía no ha logrado calificar a Laundrie como responsable de la muerte de Gabby, las señales y su desaparición lo han apuntado como un sospechoso.

Hace varios días, antes del hallazgo del cuerpo, el caso tomó mayor relevancia gracias a unas imágenes captadas por una cámara corporal de un oficial de la policía.

Las autoridades habían atendido al llamado de un caso de violencia doméstica y en el video puede verse a la joven youtuber alterada y llorando.

Tanto Gabby como su novio hablaron sobre un altercado que tuvieron dentro de su furgoneta, sin embargo la policía no levantó cargos y aconsejó a la pareja mantenerse separada por una noche.

Esto generó muchas dudas acerca de la relación de la pareja y Rose Davis, amiga de la víctima, reveló algunos detalles al respecto.

Rose reveló a un programa de televisión que sintió angustia por el viaje que emprendería la pareja.

“Me preocupaba que pasaran tanto tiempo juntos porque la última vez que los vi, eran difíciles (…) Siento que Brian nunca pensó que él sería suficiente, y obviamente ve la belleza de Gabby. Ella es hermosa”, dijo.

Como ejemplo del comportamiento de Brian, Rose contó una anécdota que vivió junto a su amiga.

“Él no quería que ella saliera una noche conmigo, y le robó su identificación porque no puedes entrar al bar sin tu identificación. Y esto realmente le molestaba a ella. Estás comprometido. No se supone que sea así”, explicó.

Reveló que su reacción al video corporal difundido en redes sociales fue de preocupación.

“Se necesita mucho para que ella se ponga así de histérica (…) Cuando vi la cámara corporal, supe que era más que una pequeña discusión”, expresó.

Hasta el momento, no se conoce el paradero de Laundrie y los esfuerzos de la policía van contra todo pronóstico.

Más sobre este tema:

El mensaje del padre de Gabby Petito sobre las relaciones dañinas da una gran lección a todas las familias

Muerte de Gabby Petito deja ver que las vidas de redes sociales no cuentan la realidad

Qué pasó con Gabby Petito, la youtuber desaparecida que ha conmocionado a Internet

Te mostramos en video: