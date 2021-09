“Una mujer que aborta no sirve”: los polémicos comentarios de un sacerdote en Coahuila

A una semana de haberse despenalizado el aborto en México, los Estados del país han estado en la mira sobre las acciones que tomarán ahora para quienes decidan interrumpir su embarazo de forma voluntaria.

Y es que mientras los tribunales podrán seguir juzgando a mujeres que aborten, ya no podrán sentenciarlas a cárcel. De los 32 Estados del país, sólo cuatro de ellos tienen una ley de plazos que permite interrumpir el embarazo antes de las 12 semanas.

El resto de las entidades se manejan con normas restrictivas que no contemplan los riesgos para la madre ni tampoco las malformaciones del feto o los casos de violación como causas que permitan llevar a cabo el procedimiento. Por supuesto, muchas veces las normas ni siquiera son respetadas.

Recientemente se hizo viral un sacerdote de la iglesia católica que emitió polémicas opiniones sobre el tema.

En plena misa, Lázaro Hernández Soto, de la ciudad de Monclova, Coahuila, pidió que tras la despenalización del aborto, deberían ‘matar’ a las mujeres, niñas y niños para que “no estorben”.

“Mejor maten a sus hijas para que no estorben y así no tengan que recurrir al aborto”, dijo el sacerdote.

“El aborto está legalizado y todo mundo muy contento, ‘vamos a matar a los niños porque nos estorban’. El niño no se puede defender, ¿por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada?, una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca, moral, física y sicológica”.