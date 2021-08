Atletas mexicanos nos enseñan que el éxito no sólo está en ganar medallas

Si algo nos ha sorprendido en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es la participación de los atletas mexicanos de diferentes disciplinas.

A lo largo de los días, le hemos seguido la pista a aquellos que tienen una amplia carrera deportiva como el clavadista Rommel Pacheco pero también conocimos nuevos talentos que demostraron estar a la altura de los más grandes como la también clavadista de 18 años, Aranza Vázquez.

México no ha dado los resultados esperados en el medallero lo que ha despertado críticas y ataques en contra de los atletas.

Fue la velocista Paola Morán quien decidió poner un alto a todos los que se han dedicado a decir que los atletas mexicanos “sólo se fueron a pasear” a Tokio.

“Antes de criticar cualquier resultado, por favor pregúntate si alguna vez has intentado ser el mejor en algo. Es difícil, ¿verdad?. Busquen ser mejor persona mañana, busquen su mejor versión; persigan la excelencia…No vamos a pasear y no somos mediocres. Vamos a competir“, fueron las palabras de la deportista.