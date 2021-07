Axel “N” fue detenido por el caso de Ainara y estos son los otros implicados

El caso de Ainara Suárez sigue dando de qué hablar. Y es que no sólo se ha dado seguimiento a los juicios que ha enfrentado la youtuber Yosseline Hoffman sino a lo que ha sucedido con el resto de los implicados.

Mientras que todos cuestionaron la nula acción en contra de quienes participaron en la agresión sexual de la joven, se dio a conocer que agentes de la Interpol detuvieron a Axel “N” justo antes de tomar un vuelo hacia Miami, en Estados Unidos.

Axel es uno de los presuntos violadores de Ainara y se encontraba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando fue interceptado.

#ExclusivaDeC4

YA SE IBA A MIAMI

Axel Andrade estaba ya arriba de un avión rumbo a Florida.

Sabía q era buscado acusado de violar a Ainara.

Elementos de @PGR_AIC y @FiscaliaCDMX lo detectaron y lo detuvieron.

Así fue arrestado@YosStoP está presa por difundir esa violación. pic.twitter.com/rlV9EPDjN3 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 28, 2021

De acuerdo con los informes, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía local, con apoyo de Interpol México, llevaron a cabo la orden de aprehensión que existía contra el joven de 19 años, bajo la acusación de probable participación en el delito de violación equiparada.

“Al detectar que dicha persona contaba con orden de captura y que se encontraba a bordo de un avión, personal de Interpol México le solicitó que descendiera e informó a los agentes de la Policía de Investigación para llevar a cabo su aprehensión”, se lle en el comunicado de la Fiscalía capitalina.

El joven era menor de edad cuando sucedieron los hechos

En marzo de 2021, la influencer Yosstop fue denunciada por haber recibido, reproducido y conservado el video de una menor de 16 años, víctima de violación para hacer contenido para su canal de Youtube.

Los hechos ocurrieron en 2018 cuando Ainara S. de entonces 16 años, acudió a una fiesta en la consumió bebidas alcohólicas, perdiendo el sentido de lo que sucedía. Cuatro hombres que estaban presentes, se aprovecharon del estado de la adolescente para introducirle una botella de champagne en la vagina.

La denuncia de Ainara incluye los nombres de Axel, Carlos R, Julián G y Nicolás B. aunque se habla de un quinto involucrado.

¿Y el resto de los agresores?

Axel será puesto a disposición del juez especializado en justicia para adolescentes, debido a que al momento en que se registró el delito era menor de edad. El resto de los involucrados serán juzgados de la misma manera.

Aunque aún no están identificados físicamente, sí existe la denuncia interpuesta por Ainara, así como las pruebas del video por lo que están siendo buscados por las autoridades.

Ainara y su equipo confimamos que INTERPOL México de la @FGRMexico y agentes de la @PDI_FGJCDMX detuvieron a uno de los agresores denunciados e informamos que hoy la @FiscaliaCDMX pidió al @PJCDMX su vinculación a proceso.



Falta mucho. Seguiremos exigiendo #JusticiaParaAinara pic.twitter.com/XxkmsgPZ0K — Schütte y Delsol Gojon Abogados (@SchutteyDelsol) July 28, 2021

De acuerdo con Schütte y Delsol Gojon Abogados, equipo legal de la joven, seguirán luchando para que obtenga la justicia que merece.

“No solo es la causa penal contra la investigada por el delito de pornografía (infantil), sino también en el desglose de la investigación por los delitos de pornografía, violación equiparada y lo que resulte en contra de Axel A., Carlos R., Nicolás B., Julián G., Patricio A. y QRR”, publicó la firma de abogados en Twitter.

La detención de Yosstop divide opiniones sobre el paradero de los presuntos involucrados

A principios de julio, Ainara publicó un mensaje para acalar dudas con respecto a los otros presuntos implicados.

“He visto que todavía hay muchas dudas sobre lo que está pasando en mi caso. Para empezar quiero aclarar que el delito cometido por Yoseline “H” es diferente al delito que fue cometido por Carlos “R”, Julián “G”, Nicolás “B” y Axel “A”, por lo que son procesos diferentes que van a tiempos diferentes”.

Y añadió: “Es por eso que se liberó una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, porque son procesos diferentes. No significa que un proceso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos, solo que son procesos diferentes”.

Más de este tema

Por qué el caso Yosstop no puede defenderse como ‘libertad de expresión”

Yosstop, Memo Aponte y otros influencers que han tenido denuncias graves

La detención de Yosstop divide opiniones sobre el paradero de los presuntos involucrados

Te recomendamos en video