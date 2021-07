Marlene Favela cuenta la razón por la que no le gusta ser comparada con estas actrices

Marlene Favela ha sido una de las actrices más destacadas en la televisión mexicana, no solo por su talento, sino por su belleza y desenvolvimiento en las pantallas.

Con 43 años sigue robando suspiros en sus redes sociales con cada fotografía que comparte, donde demuestra que sigue siendo una toda una diva con esbelta figura.

La actriz ha sido comparada en varias oportunidades con algunas actrices de gran renombre, pero al parecer, no es de su total agrado.

Luego de ser captada por algunos reporteros durante su salida de Televisa San Ángel, fue consultada sobre los comentarios que han realizado por su parecido con Adela Noriega.

“Pero eso hace mucho ya, siempre me comparan con mujeres bien lindas, eso se los agradezco a ustedes la prensa, porque siempre me ponen muñecas, que si a Salma (Hayek), que si a Adela, que si a Jessica Alba, que si a Lucía (Méndez) cuando era joven, ¡bueno!, pura muñeca, muchas gracias”, sostuvo.

Aunque agradece que la comparen con otras colegas del medio artístico, sostiene que cada quien mantiene su esencia y personalidad.

Favela se encuentra transitando la dolorosa pérdida de su hermano Alain quien falleció hace algunas semanas, de momento se desconoce el motivo de su deceso.

“Ahorita lo puedo hablar, si me lo hubieras hace un par de semanas no, creo que cuando un ser que tu amas se va, se lleva una parte de ti, pero tienes que aprender a vivir, la vida sigue, yo tengo una hija maravillosa por la que me despierto todos los días y salgo a luchar, y es parte de la vida, se dice muy fácil, no es un proceso fácil, es un proceso doloroso, pero creo que soy muy afortunada porque sigo teniendo a mis otros hermanos, tengo a mi hija hermosa, estoy rodeada de amor, de trabajo, o sea, también hay que ver las cosas positivas de la vida y aprender a sobrevivir con lo que no nos gusta”, finalizó.