Es momento de entender por qué la legalización del aborto debe extenderse a todo el país

El tema de la legalización del aborto ha levantado gran controversia en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, donde las mujeres tenemos muchas menos oportunidades de una vida digna que los hombres.

Y no se trata de competir y poner unos contra otros sino de una realidad que enfrentamos y que ha llevado a tantas mujeres a la muerte.

El aborto es criminalizado en casi todo el país pero poco a poco las exigencias de la sociedad parecen estar dando frutos.

Despenalización del aborto en Hidalgo, un primer paso a una vida digna.

Con 16 votos a favor de Morena, y 14 abstenciones, el pleno del Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa a favor de la interrupción legal del embarazo (ILE).

El estado es la tercera entidad junto con Oaxaca y la Ciudad de México en la que se permite el aborto legal sin importar su causa, entre las 12 semanas o tres meses de gestación.

Desde ONU Mujeres México saludamos la aprobación de la Iniciativa de Ley que despenaliza el aborto hasta la semana 12.6 de gestación en el estado de Hidalgo. 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) June 30, 2021

La interrupción legal del embarazo debe estar garantizada por parte del Gobierno del Estado en los centros de reinserción social. Las instituciones públicas, privadas y sociales que presten servicios de salud en Hidalgo deberán proveer este servicio de interrupción de forma gratuita y con las condiciones de salubridad pertinentes para que sea seguro.

La iniciativa también establece que abortar después de ese lapso implica de seis meses a un año de prisión y de 10 a 40 días de multa a la mujer que cometa este acto, considerado un delito.

México es un país donde las mujeres sufren todos los días de violencia y las faltas en la justicia reproductiva es parte de ello.

El aborto legal es un derecho humano sin embargo, existe una división de opiniones que ha determinado el destino de muchas.

Un aborto es un procedimiento médico que termina un embarazo. Ésta es una necesidad básica de atención médica para millones de mujeres y niñas que pueden quedar embarazadas en diferentes circunstancias. De acuerdo con Amnesty International, en todo el mundo se estima que 1 de cada 4 embarazos terminan en un aborto cada año.

Cada mujer debería ser libre de elegir sobre su cuerpo y sobre su vida y el aborto debería ser una decisión personal única de la mujer.

Gran parte de la criminalización se debe a la falta de información que genera falsas creencias en torno a las implicaciones del procedimiento.

¿A qué se refiere la criminalización del aborto? De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) “la criminalización del aborto es la materialización de la idea de que la maternidad es la función obligatoria de las mujeres; idea que continúa permeando no sólo la cultura, sino todas las instituciones del Estado y que representa una violación a los derechos humanos”.

Evitar que las mujeres y las niñas accedan a un aborto no significa que dejen de necesitarlo.

Muchas mujeres siguen acudiendo a clínicas clandestinas, sometiéndose a prácticas insalubres o peligrosas incluso desde casa.

En México el panorama sigue siendo bastante complicado, razón por la que la iniciativa debe extenderse a más estados.

Es momento de entender que hay muchas razones por las que una mujer desea interrumpir un embarazo.

No todas las mujeres reciben una educación sexual adecuada y no todas tienen acceso a métodos anticonceptivos. Hay quienes se embarazan pero no quieren ser madres o no están preparadas para ello o presentan condiciones que representan un riesgo.

La despenalización evita la muerte de miles de mujeres a causa de las complicaciones que provocan esas prácticas inseguras.

