Ir de fiesta no es provocación ni una razón para sufrir un abuso

La detención de la youtuber Yosstop tras ser denunciada por pornografía infantil está dando mucho de qué hablar y es que nadie esperaba que la denuncia que Ainara S. hizo desde 2020 finalmente diera resultados.

Los hechos ocurrieron en 2018 cuando Ainara de entonces 16 años, acudió a una fiesta en la consumió bebidas alcohólicas, perdiendo el sentido de lo que sucedía. Cuatro hombres que estaban presentes, se aprovecharon del estado de la adolescente para introducirle una botella de champagne en la vagina.

En marzo de 2021, la Yoseline Hoffman realizó un video exponiendo su pinto de vista sobre lo ocurrido. Lo grave fue que no sólo llamó a Ainara “puta” y “de moral distraída” sino que confesó públicamente haber recibido, reproducido y conservado el video de una menor de 16 años, víctima de violación lo cual es un delito.

“En una peda se dejó meter una botella de Möet por la vagina…a cambio de tres cajetillas de cigarro. Esta vieja se hizo popular por put*a…claramente se lo buscó” fueron comentarios de la influencer-

“En pocas palabras resulta que no son de la misma escuela. Resulta que a la vieja que se estaban puteand* es una increíble niña con moral muy muy distraída, por no decir que es una put*, porque realmente sí lo es, y no porque todas las mujeres nos digamos put*s entre nosotras, sino porque esta niña todo el tiempo subía fotos encuerada y se la mandaba a los weyes“, expresó Hoffman en su video titulado “Patética generación”.

En la denuncia interpuesta por Ainara en 2020 se menciona a otros cuatro hombres Nicolás B, Carlos R, Julián G, Axel A. y Patricio A.

Qué gusto que denuncien formalmente a Yosstop.

No solo expuso a una menor de edad, intentó monetizar en su canal con un delito.

Todos acudieron al domicilio de Axel “A” para una fiesta en donde se consumió bebidas alcohólicas. Los jóvenes, presuntamente bajo la influencia del alcohol, se aprovecharon del estado de Ainara, quien también estaba alcoholizada para introducir una botella a su vagina.

Ni la actitud de una mujer ni el estado en el que se encuentre son razones para abusar de ellas

En redes sociales señalaron a Ainara de haber “provocado” a sus compañeros y haber dado pie a la situación por haber consumido alcohol. Como siempre, ante terceros, las víctimas son quienes tienen la culpa de haber sufrido un abuso “por dejarse”, “por no cuidarse”, “por no poner un alto”.

Parece que la sociedad ha normalizado tanto la violencia que cuando una mujer denuncia, es por exagerada o para darse a notar.

Si navegas por las redes sociales en cada una de las notas que sacan sobre mujeres siendo acosadas o violentadas por sus parejas, los comentarios de los usuarios dejan ver que no entienden el problema.

El caso de Frida Sofía también deja ver que no entendemos el problema.

En los últimos meses Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, ha sido blanco de burlas y críticas por haber denunciado que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

Ante muchos, Frida no tiene credibilidad alguna pues “su actitud” ha dejado “mucho qué desear” durante años. Por si fuera poco, otros defendieron a Enrique Guzmán por su trayectoria, minimizando la denuncia de su nieta.

“Con eso que está de moda que la mujer dice que la violaron y tocaron el hombre no tiene defensa alguna pero que compruebe lo que dice x que hablar es muy fácil”, “Esta niña si que no tiene respeto por sus mayores!!!!!”, “Pues la joven debería empezar por vestirse con decencia va enseñando tetas y culo y además es bipolar pobre muchacha si no sigue tratamiento va acabar mal”, expresaron algunos.

Cuestionar a una víctima de abuso por no alejarse antes o por “permitir esa situación” es gravísimo ya que no toma en cuenta el trauma que genera la situación ni que el problema está en quien agrede.

Ni la forma de vestir, ni los lugares que frecuente, ni la hora a la que salga, ni la forma de ser son excusas para violentar a una mujer. Pero la sociedad siempre señala a la víctima antes que al agresor.

Nuestro deber ser empáticos y dejar de culpar a la víctima antes de al agresor. No debería ser una broma ni tampoco un objeto de debate en un programa de entretenimiento.

