Mujer enfrenta cargos por asesinar a quien abusó de ella por 25 años

En 2016, Valérie Bacot decidió poner fin a la violencia que su marido Daniel Polette, había ejercido sobre ella por 25 años. El hombre que era su padrastro abusó de ella sexual y psicológicamente, además de que la prostituyó desde muy joven.

Polette abusó sexualmente de ella cuando apenas tenía 12 años y aunque fue denunciado por un familiar, sólo debió cumplir una condena de 5 años de prisión. Una vez que fue liberado, continuó con los abusos, dejando embarazada a Valérie cuando tenía 17 años.

Tras ser amenazada por no cumplir una de las demandas de los clientes con los que la obligaba a prostituirse, Valérie tomó una pistola y le pegó un tiro.

Ahora lleva cinco años enfrentando un juicio por asesinato en su contra. El caso ha vuelto a llamar la atención del mundo en medio de un renovado debate en Francia sobre los fallos del Estado para proteger a las mujeres de la violencia machista tras una nueva oleada de brutales feminicidios.

“Al principio fueron bofetadas, luego se convirtió en patadas, puñetazos y me asfixiaba. Con el tiempo, hubo amenazas con el arma”, dicen las declaraciones de Valérie, recogidas por la agencia francesa AFP durante el juicio que comenzó este lunes.

“Prueba de Valérie Bacot. El Fiscal General no quiere que la reencarcelen, exige 5 años de prisión, 4 de los cuales están suspendidos (ya cumplió un año). Emocionalmente, Valérie Bacot se inquieta” se lee en el dibujo de Hortense Gérard durante el juicio.

Bacot actualmente tiene 40 años y afronta la cadena perpetua pero existe una petición en Change.org de más de medio millón de firmas que exige justicia para que no vuelva a pisar la cárcel.

En 18 años de matrimonio que describió como un “auténtico infierno”, Valérie sufrió múltiples violaciones, golpizas y amenazas de muerte. Además, fue obligada a prostituirse. Su hija de entonces 14 años comenzaba a correr riesgo de sufrir lo mismo.

La mujer tuvo otros tres hijos con Polette, quienes también fueron víctimas de los maltratos. El año pasado fueron condenados por haberla ayudado a ocultar el cadáver y encubrir el delito.

“Todo el mundo lo sabía. Mucha gente tenía una idea de lo que me podía pasar en la intimidad del hogar. Los golpes, la violencia, las humillaciones diarias… Todas las inv ariables de esta vida que no es verdaderamente una vida. Un día, para que él no nos matara, lo maté yo”, escribió Bacot en Todo el mundo lo sabía, libro en el que cuenta las atrocidades de su caso.