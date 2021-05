Mateo Carvajal es uno de los deportistas más comentados del país. Mateo Carvajal se defiende de acusaciones donde lo tildan de ‘paramilitar’

En las últimas horas denunció en las redes sociales que es víctima de señalamientos por cuenta de la publicación de una foto suya con Andrés Escobar.

Y es que el deportista trabajó en una campaña de influenciadores con el señor antes mencionado quien tiene una empresa.

Sin embargo, al conocerse la identidad de Escobar una vez lo vieron armado en las calles de Cali, muchos entraron a cuestionar a los influencers que han trabajado con él, incluyendo a Mateo Carvajal.

Un video habría sido la razón por la que el deportista comenzó a recibir comentarios fuertes en sus redes, y es que en dicho video publicado en un canal de Youtube quería mostrar las acciones de Escobar en Cali, sin embargo en la exposición se muestra una foto de dicho hombre con Mateo en el pasado. Esta acción que ha sido calificada por muchos como irresponsable, todo porque le costó fuertes acusaciones a Mateo en Instagram.

Aunque el hombre que publicó el video hizo énfasis en decir que nada tenía que ver las fotos de Mateo y otros famosos, muchos lo cuestionarion.

Incluso en sus redes expuso un comentario que recibió donde dice “por cada comentario le mataré un familiar”.

Por esta razón, Carvajal se tomó un momento de su tiempo para explicar lo ocurrido.

View this post on Instagram

“Me parece una situación delicada porque empiezo a recibir notificaciones en el celular en las que me insultan y me dicen ‘paraco’ un montón de cosas por una situación en la que yo no tengo nada que ver”, comentó en sus historias de Instagram.