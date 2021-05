5 looks con tenis para ir cómoda y elegante si tienes 40 o más

Atrás quedaron los años donde los looks con tenis estaban mal vistos o relegados a solo los atuendos deportivos. Hoy más que nunca son parte indispensable de cualquier armario, incluso los de las más fashionistas, sin importar la edad.

Sin embargo, no es mentira que a medida que vamos creciendo buscamos cosas diferentes con nuestros outfits. A los 40, por ejemplo, queremos lucir elegantes y con estilo, pero sin renunciar a la comodidad para completar nuestra agenda diaria, algo que se puede lograr muy fácilmente con estas elecciones.

Looks con tenis para mujeres de 40 años

Total black

Nada más sofisticado que los looks monocromáticos en negro y si le agregas tenis blancos, generarás un contraste bastante chic. Esta mezcla es perfecta para los días de oficina en donde hay un equilibrio entre las gabardinas o blazers para verte profesional, con el toque juvenil y urbano en tu calzado.

Son ideales para ir a trabajar.- Pinterest.

Leggins de cuero

Asimismo, sabemos que los 40 son los nuevos 30 años, por lo que todavía quieres explorar con prendas sensuales, en tendencia y que reflejen tu personalidad jovial. Todo esto se resume en leggins de cuero, pues tienen la capacidad de adaptarse tanto a tus oufits de día como de noche. Busca un suéter y estarás lista para salir.

Luce sexy y a la vez cómoda.- Pinterest Zaful.

Un toque romántico

Por otro lado, si la premisa es ir a ver a tus amigas o tienes una salida especial, las faldas midi son de las prendas más vanguardistas para la primavera-verano, especialmente si son en colores vibrantes o estampados. Para tus looks con tenis, agrega un blazer y un cinturón para transformarlo de sencillo a fabuloso.

Es momento de sacar todas tus faldas midi.-Pinterest Juwelanda.

Con jeans

Digan lo que digan, los jeans no pueden faltar en el armario de ninguna mujer moderna, por eso es tan común incorporarlos a los looks con tenis para los días más agitados. No obstante, utiliza un sobretodo, gafas y un buen bolso para no dejar de lucir arreglada a donde vayas.

Los vaqueros y tenis no te pueden faltar.- Pinterest Fashion Jackson.

Vestidos y tenis

Por último, la mezcla que no puede faltar en ningún verano: zapatillas deportivas y vestidos, cortos o maxi, para ir radiante y cómoda a cualquier lugar. Este es un acierto seguro que nunca falla.

Los vestidos estampados son lo mejor para esta primavera.- Pinterest Cutypaste.

