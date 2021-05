La razón por la que Miss Birmania teme volver a su país tras denunciar en el Miss Universo la represión militar

Miss Birmania, Thuzar Wint Lwin, sorprendió a todos en el Miss Universo al denunciar la brutal represión militar que se vive en su país tras el golpe de Estado que inició el 1 de febrero.

La joven de 22 años lució en el concurso un traje típico inspirado en el atuendo de la etnia Chin a la que pertenece y se ganó el premio a mejor traje nacional.

Así fue como Miss Birmania protestó en el Miss Universo

En sus manos llevaba un cartel que decía “Recen por Myanmar” y expresó “nuestra gente está muriendo y recibiendo disparos de los militares todos los días. Me gustaría pedir a todo el mundo que hable de Birmania. Como Miss Universo Birmania, desde el golpe he hablado de ello todo lo que he podido”.

Incluso a través de sus redes también ha alzado la voz por su país. “Necesitamos la ayuda de todos para derrotar a la dictadura militar y volver al camino correcto hacia la democracia”.

Y también pidió la liberación del líder civil del país, Aung San Suu Kyi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde el golpe.

“Por favor ayuden a Birmania, necesitamos urgentemente la ayuda internacional, ahora mismo. Están matando a nuestra gente como animales. ¿Dónde está la humanidad? Por favor, ayúdennos. Estamos indefensos aquí”, dijo en una entrevista.

Thuzar Wint Lwin tiene miedo de volver a su país

La joven confesó que tiene miedo de volver a su país tras protestar y alzar su voz, pues puede ser arrestada.

Y es que todas las noches el ejército anuncia nuevas órdenes de arresto en la televisión de aquellos que están contra el régimen.

Incluso antes de ir al Miss Universo revisó si su nombre estaba en las listas de buscados por los militares pues había repartido botellas de agua a los manifestantes en Yangon, y donó sus ahorros a familiares de personas asesinadas.

Qué es lo que sucede en Myanmar

El pasado 1 de febrero los militares dieron un golpe de Estado y declararon el Estado de Emergencia durante un año.

Esto tras acusar al partido de la líder Aung San Suu Kyi de fraude por su victoria electoral, aunque no presentaron evidencias.

El país permanece en un total caos con un levantamiento popular que es reprimido y atacado, una huelga general, y una economía paralizada.

