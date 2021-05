Adamari Lopez muestra su cambio físico en un sexy conjunto deportivo

Adamari López ha sorprendido a todos con su transformación física y es que más allá de mostrar la pérdida de peso que ha tenido, ha compartido el proceso. A través de sus historias de Instagram, la conductora ha mostrado la rutina de ejercicios que está llevando a cabo para moldear su figura, con lo que ha inspirado a sus seguidores.

La llamada “Chaparrita de Oro” siempre ha sido de las consentidas de la pantalla chica y desde 2019 decidió ponerse un reto para hacer ejercicio y mejorar su salud.

Recientemente la también actriz se dejó ver con un sexy conjunto deportivo gris con estampado militar que enamoró a todos.

Adamari ha demostrado que nunca es tarde para ponerte en forma.

La intención de la conductora no es hacer creer que el peso lo es todo sino mostrar todos los beneficios que trae hacer ejercicio.

En ésta ocasión Adamari aparece haciendo pesas así como ejercicios de fuerza para moldear los músculos.

Para otra de sus rutinas, la estrella de televisión usó un conjunto rojo que enmarcó sus curvas a la perfección.

Se trata de un ejercicio físico de alta intensidad que permite elevar las pulsaciones y los niveles de oxigenación. Al incorporar este tipo de rutina, aumentas la fuerza y la resistencia, tanto cardiovascular como muscular.

La rutina de pesas también es importante dentro del entrenamiento de Adamari. Muchas creemos que las pesas no son “para mujeres” pero incorporarlas en tu entrenamiento es básico para generar tejido muscular (no volumen), además de acelerar el metabolismo y por ende, la pérdida de peso.

Por supuesto, este entrenamiento también ayuda a dar firmeza al cuerpo, moldea la forma de los músculos y con ello la cadera, espalda y el abdomen.

Anteriormente se le ha visto saltar la cuerda para fortalecer las pantorrillas y mejorar la condición física. También suele hacer planchas y abdominales para trabajar el abdomen y la estabilidad.

Una mujer que inspira a practicar el amor propio.

Consiente del gran alcance que tiene en sus redes sociales, la conductora no duda en compartir sus secretos de belleza y vida sana con sus seguidores.

Si algo nos ha enseñado Adamari es que no tenemos que vivir la vida acorde a lo que los demás esperan ni tampoco tenemos que ser o vestirnos para gustarle a nadie más que a nosotras mismas.

Adamari ha demostrado que el secreto para ser felices no está en los kilos que ha bajado, sino en creerse hermosa y sensual.

La puertorriqueña ha aprendido a no hacer caso de los malos comentarios y ella sigue usando lo que quiere, como quiere. Es así como nos ha enseñado a amar nuestro cuerpo, a ser felices con lo que somos y con lo que tenemos. Ella ha hecho que todas se sientan identificadas sin importar la talla o el color de piel

Adamari ha hecho que muchas mujeres se sientan identificadas con su filosofía de vida.

Ada siempre ha sido señalada por su peso y aún con el gran cambio que está teniendo, siguen cuestionándola. Los comentarios de “eso no te favorece, Ada”, “deberías hacer más ejercicio”,”con ese vestido te ves más gorda”. La lección que la Chaparrita nos enseña al no prestar atención a estos comentarios es simple: no hagas caso, no permitas que otros te hagan dudar de tu valor.

Más de este tema

5 razones por las que Adamari Lopez elige saltar la cuerda con su rutina fitness

Adamari nos recuerda que para sentirte bella debes dejar de enfocarte en lo malo

Adamari Lopez no tiene que “gustarle” a nadie más que a ella misma.

Te recomendamos en video