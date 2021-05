“Me dio mi último beso”: el testimonio de un joven cuya novia murió en accidente del Metro CDMX

“Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al Metro”, narró Enrique tras enterarse que su novia Nancy Lezama era una de las víctimas mortales del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

Fue la la fotoperiodista y cineasta Clara A. Hernández quien levantó el testimonio de Enrique mientras estaba afuera del Ministerio Público de Iztapalapa en espera de noticias sobre el cuerpo de Nancy.

Hernández tomó una fotografía en la que se puede ver el dolor y la impotencia de Enrique.

Foto: Clara A. Hernandez/ @unatalclara

Enrique regresó a su casa para enterarse que cayeron los trenes de la misma línea donde dejó a su novia. Durante horas, la buscó en hospitales hasta enterar que el cuerpo de Nancy terminó en la Coordinación Territorial IZP-6 de Iztapalapa, junto con más de 20 víctimas del Metro.

“Al llegar a mi casa supe del accidente del Metro y después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, dijo el joven.

Foto: Claudia Ruíz

Nancy tenía 22 años e iba acompañada de su hermana Tania, quien tiene 15 años pues no quería regresar sola. Hoy se encuentra en estado grave debido a que no hay material para llevar a cabo la cirugía para atender sus heridas. Bernarda Salgado López, madre de Nancy reveló que Tania tiene la columna rota, hemorragia interna y fractura en el cráneo.

“Nancy falleció, nadie me está ayudando, no han venido ha hacerse responsables de esta situación…”, aseveró Bernarda al periódico Excélsior. “Ella tiene rota la columna y tiene hemorragia interna, primero me dijeron que no tienen el material, que lo tenía que comprar yo, la enfermera y el doctor llenaron una hoja de cuáles son los clavos que necesita y que es lo que necesita la cirugía”.

La tragedia que quebró familias.

El 3 de mayo, dos vagones de la Línea 12 cayeron al vacío entre la estación Olivos y Tezonco luego de desplomarse la estructura sobre la que pasaba. Tras dos días de trabajos de rescate y reconocimiento de víctimas y heridos, se han contado 25 personas muertas y 70 heridas entre las que se encuentran menores de edad.

Según informó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la tragedia ocurrió luego de que una trabe (viga) del paso elevado se venció. Al romperse la vía elevada, dos vagones que pasaban en ese momento, se desplomaron y quedaron en forma de v, cayendo ente el paso vehicular.

De acuerdo con los reportes en redes sociales, en los últimos años habitantes de la zona habían denunciado el deterioro de algunas de las estructuras del metro en este punto de la ciudad.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto “por el que se declara duelo nacional de tres días, por la tragedia ocurrida el lunes en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro” de la Ciudad de México.

