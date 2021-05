SOS: Cómo volver a encender la llama en mi relación después de tener hijos

Uno de los eventos más importantes en cualquier relación de pareja es tener hijos, lo que cambia completamente la dinámica entre los dos y en algún punto incluso puede llegar a apagar la llama de la pasión porque el tiempo pasa, el frenesí disminuye y las responsabilidades aumentan.

Sin embargo, tener un noviazgo o un matrimonio sólido y duradero es cuestión de proactividad: de ponerse manos a la obra para rescatar esos sentimientos y el deseo cuando parece perdido para volver a encaminar aquello que se atesora, por eso, muchos afirman que el amor es una decisión.

Cómo aumentar la pasión en la pareja tras tener hijos

El primer paso cuando detectamos un problema es hacer un diagnóstico, ¿no? Justamente así sucede en la pareja por lo que conviene conversar con la otra persona para hallar las causas del distanciamiento con sinceridad y hallar ideas en conjunto de lo que les gustaría hacer en esta nueva etapa de sus vidas.

Quizás ya no hay energías para salir a bailar toda la noche, pero por qué no fijarse como meta una salida semanal a comer algo o ir al cine solos. Entre ambos tienen que llegar a acuerdos de lo que desean y atraviesan pues muchas veces la pérdida del deseo no es igual a desamor sino estrés, exceso de trabajo, razones hormonales, cansancio, entre otros.

De igual manera, es importante que en esta transición de ‘reconquista’ no se descuiden físicamente: vístete elegante, recupera tu coquetería, pídele que se coloque la camisa que tanto te gusta o que use el perfume que te encanta. La presencia, al igual que la comunicación, motivan a concertar encuentros para reavivar la pasión.

Por esta razón es importante encontrar siempre el tiempo para que conversen en solitario sobre sus días, compartan sus experiencias, sus sentimientos, se digan cosas bonitas y planifiquen llevar a cabo esos gustos o detalles que refrescarán la relación.

En la cama, atrévanse a hacer cosas distintas: nuevas posiciones, tocarse de diferente manera, cambiar de lugares, cumplir fantasías y hacer realidad esos anhelos que alimenten al amor.

