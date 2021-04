Zendaya, Eiza González y otras famosas que nos recuerdan que la belleza está en la simplicidad

Pocas veces las mujeres somos aplaudidas por mostrarnos naturales, lo que ha creado la falsa idea de que siempre debemos lucir perfectas con maquillaje y atuendos ostentosos.

Por suerte, las famosas están poniendo en alto la naturalidad y la simpleza, demostrando que no se necesita demasiado para ser hermosas.

Zendaya rompió el Internet con su aparición en la alfombra roja de la entrega del Oscar 2021. La actriz de Euphoria y Malcolm & Marie llegó luciendo un vestido amarillo recortado de la firma Valentino con joyas de Bulgari y tacones de Jimmy Choo.

En una entrevista con GQ a principios de año habló sobre cómo la pandemia y la cuarentena en medio de los sets de filmación, la obligaron a reconocer su identidad y cómo se define a sí misma fuera del trabajo.

“Era la primera vez que pensaba, ‘está bien, ¿quién soy yo sin esto?’. Lo cual es algo muy aterrador para enfrentar y resolver, porque realmente no conozco a Zendaya fuera de la Zendaya que trabaja. No me di cuenta de cuánto mi trabajo y mi arte eran parte de mi identidad como humano”, dijo.