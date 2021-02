Los fans aplauden a Zendaya por exponer la crudeza de una relación narcisista

'Malcolm & Marie' ha sorprendido a todo en su fin de semana de estreno al involucrarnos en la tensión de una pelea entre una pareja al punto del quiebre. La cinta de 1:46 minutos en blanco y negro logra incomodar y al mismo tiempo querer saber el desenlace del peloteo de reclamos entre Marie (Zendaya) y Malcolm (John David Washington), como si estuviésemos ahí mismo.

La historia surge de una anécdota personal del director, Sam Levinson, cuando olvidó mencionar a su esposa en los agradecimientos de un premio que recibió. En la ficción, Marie aparece como una mujer fría que reclama a su pareja, el director Malcolm por haberse olvidado de ella en su larga lista de nombres en su discurso de agradecimientos.

Malcolm está tan ensimismado en su gran logro que no se percata de cómo ese "insignificante" detalle afectó a su novia., más allá de querer ser nombrada.

La película comienza cuando la pareja llega a casa después del estreno de la película de Malcolm, quien está eufórico, bailando alrededor de la lujosa mansión, disfrutando de las mieles de los elogios recibidos. Marie está claramente irritada, por razones que se van revelando poco a poco en la historia.

"Has pasado tu vida entera cuidando los sentimientos y caprichos de agentes, directores, actores. Otros personajes ficticios reciben más empatía que yo", dice Marie durante la discusión.

Sin embargo, la película va mucho más allá de eso y el monólogo final de Zendaya retrata con brutalidad el tener que soportar a una pareja narcisista y megalómana.

Malcolm odia a los críticos. Desde el principio, parece obsesivamente preocupado por ellos pero le reclama a Marie por creer que todo gira en torno a ella.

Al principio, apoyas a Marie, pues Malcolm es claramente un ególatra y sus insultos son innecesariamente crueles. Pero luego resulta que ella está más molesta porque su pareja no la eligió para interpretar el papel principal en su película, que se basa en parte en su vida.

"Siento que ya que sabes que tienes alguien que te apoya y te quiere, jamás vuelves a pensar en ella. Hasta que estás a punto de perderla al fin le podes atención".

El argumento se vuelve entonces un choque de egos. Marie es una mujer complicada, con un oscuro pasado en las drogas y sentimientos de dolor, vergüenza e ira durante años sin alivio. Es imposible no apartar los ojos de ella, incluso cuando está en un segundo plano.

"Marie tiene el control la mayor parte del tiempo, y eso es algo que yo mismo no consigo. Viendo a Zendaya, encontré el ritmo de la historia porque es una actriz impredecible. Ella es el motor de esta película", reveló el director en una entrevista.

Zendaya ya ha sorprendido en los últimos años con sus magníficas actuaciones que no por nada la hicieron merecedora de un premio Emmy por su papel principal como Rue en Euphoria.

Mientras que muchos cuestionan la diferencia de edad entre los protagonistas (ella es 12 años menor que él), Zendaya les recuerda que ya no es una niña y que parte de su crecimiento como actriz está en asumir papeles más adultos, con motivaciones más profundas.

"Me he dedicado a representar adolescentes en la televisión y la gente se olvida que soy mayor que mis personajes. Muchos de mis seguidores han crecido conmigo y les cuesta verme en este tipo de personaje. Pero soy adulta, no tengo que pedir perdón, ni pedir permiso. Soy tan adulta como Marie", dijo.