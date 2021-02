La pandemia de COVID-19 ha dejado a su paso diversas cosas negativas, entre ellas una enorme tasa de desempleo. El hecho de no tener empleo puede hacerte sentir mal, no solo preocupada por los ingresos sino también porque puedes no sentirte muy productiva. Sin embargo, hay pequeñas maneras de sacarle provecho a este tiempo libre.

El problema con el desempleo es que estás acostumbrada a dedicar tu tiempo, emoción y pensamiento a tu trabajo diario, por lo que cuando no estás desarrollando esas actividades, no sabes qué hacer. Entonces, qué mejor que llenar ese vacío con diversas actividades que pueden serte de utilidad en un futuro cercano, no solo a la hora de conseguir empleo sino también para la vida diaria.

5 cosas que puedes hacer para sentirte productiva si estás sin empleo

Así que es hora de levantarse del sofá, apagar la televisión y hacer varias actividades que pueden ser de mucho provecho para ti, de modo que puedas dejar a un lado tu situación actual y enfocarte en otras cosas mientras consigues otro empleo.

Repasa una habilidad que no has usado en un tiempo

Quizás hace unos años aprendiste algunas habilidades que no habías podido utilizar recientemente como crear hermosos vestidos, hablar un segundo idioma o programar páginas web, por ejemplo. Pero si no lo has practicado mucho por cualquier circunstancia, entonces este es un buen momento para hacerlo y sentirte productiva.

Así, la próxima vez que busques empleo y tu entrevistador te pregunte que tan bien hablas francés o qué técnicas usar para bordar, sepas cómo responderle de manera fluida.

Aprende una nueva habilidad

Si examinas algunas vacantes de empleo en tu campo, encontrarás rápidamente algunas habilidades que muchos trabajos requieren, pero que no necesariamente tienes. Así que tómate este tiempo libre como una oportunidad para finalmente aprenderlas.

Según reseña Linkedin, existen diversas apps para ayudarte con esto, al igual que muchos sitios en Internet con cursos gratuitos. O si tienes un amigo que sea competente en el tema, pídele que te enseñe o te recomiende una forma fácil de aprender.

Calcula tus finanzas

Lamentablemente estás sin empleo, por lo que es probable que estés perdiendo dinero de a poco. Aprovecha esto como una oportunidad para desarrollar hábitos fiscalmente conservadores: crea una hoja de cálculo de tus gastos mensuales, elabora un presupuesto o incluso simplemente haz una lista de todos tus gastos. Si creas los hábitos ahora, será mucho más fácil saldar tus deudas y hacer que tu dinero dure cuando vuelvas a trabajar.

Lee todo lo que puedas

El periódico, los libros de ficción, los temas de actualidad en Twitter, los libros de texto, las revistas, todo vale la pena leerlo. Usa tu tiempo libre para mantenerte al día con los eventos y temas actuales, y no solo harás que una charla sea más significativa, sino que también te hará una persona más informada y productiva.

Haz lo que amas

Ya sea pintar, andar en bicicleta, hornear o cualquier otra cosa que te brinde alegría, tómate un tiempo para disfrutarlo. Nadie dice que no puedas convertir esa afición en un empleo, de modo que si disfrutas lo que haces, técnicamente nunca más tendrás que trabajar, como dice el famoso dicho.

¿Qué tal si te encanta escribir historias y en un arranque creativo logras armar un libro que puede convertirse en un best seller? Nada dice que no pueda ser cierto, así que también puedes dedicar tiempo a las cosas que te gustan. No solo te distraen y te hacen productiva sino que refuerzan ese hábito.

Y por supuesto, no olvides postularte a muchos empleos. Esto puede parecer obvio, pero vale la pena resaltarlo. Es importante crecer personalmente y ampliar tus calificaciones profesionales, pero también es importante tener un objetivo final. Por lo tanto, solicita trabajos para los que estés calificada, que parezcan interesantes y tal vez incluso aquellos que ni siquiera son de tu campo; nunca se sabe a dónde conducirá la oportunidad.

