Las señales que te indican que debes buscar otro empleo rápido

El trabajo es un bien preciado, sobre todo a día de hoy; pero eso no quiere decir que debas mantener el mismo puesto para siempre, y menos aún si no te hace feliz.

Si no eres feliz y tu puesto ya no llena tus expectativas, no pierdes nada por buscar otro empleo mientras sigues conservando tu actual puesto. Para ello, y según explica al experta en el área laboral, Pilar Jericó, nada mejor que escuchar a las señales que te envía tu propio cuerpo cuando estas en el trabajo.

¿Te cuesta levantarte más de la cuenta? ¿Los domingos por la noche empiezas a sentirte triste? ¿Sufres dolores de estómago cuando piensas en el trabajo? ¿Sales todos los días de la oficina de mal humor? Estas señales que te envía el organismo pueden ser el indicio de que debes cambiar de empleo, quizás porque no trabajes a gusto con tu jefe, no haya un buen ambiente laboral con tus compañeros o simplemente no te sientas satisfecho con la labor que realizas.

El primer paso consiste en identificar estas sensaciones y ver si forman parte de una etapa delicada de tu vida o se han convertido en una constante. Pero sí deberás prestar especial atención a tu cuerpo si el estrés, la ansiedad, los cambios de humor y el agotamiento se presentan de manera persistente.

Una vez que ya has descubierto que efectivamente quieres pasar página y darle otro sentido a tu vida, tienes que identificar las causas que te retienen en tu actual puesto. Las personas deciden mantener su trabajo por los problemas económicos, a lo que hay que sumar la incertidumbre de no saber si pronto se va a volver a encontrar otro empleo. Este dilema es totalmente comprensible, por ello te recomiendo que comiences una búsqueda activa de empleo mientras aún conservas tu trabajo.

El mero hecho de saber que no eres feliz y que debes hacer algo al respecto mejorará tu percepción de la vida y te convertirá en un profesional más calmado y feliz.

