5 situaciones en las que han criticado a las famosas mientras a los hombres les aplauden

Las mujeres estamos sometidas a tantos estándares que sin duda nos convierten en blanco fácil de críticas y presiones. Nuestro estado civil, edad y apariencia son más importantes que nuestros logros o valores y aunque estamos cada vez más conscientes de lo que realmente somos, de alguna forma, nos hacen crecer con el miedo de que si no somos suficientes.

Los chismes del mundo del espectáculo son expertos en ello. No es extraño ver titulares de dos famosos que se divorcian y mientras la mujer pasa a ser una "solterona", el hombre se gana el título de "soltero codiciado". Cuando comparan el físico de dos famosos de la misma edad, a ella le cuentan las arrugas y a él, le aplauden por envejecer "como los mejores vinos".

Cuando sucedió el escándalo de la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie, señalaron a Marion Cotillard como "la tercera en discordia", sin dejar de recordarnos que Angelina hizo lo mismo con Jennifer Aniston. Mientras que los titulares pusieron a las tres mujeres a pelear entre sí, a Brad Pitt lo seguían poniendo como el "galán" en busca del amor.

Lo mismo sucede con los famosos que se quitan la playera o muestran su cuerpo al desnudo. Las mujeres son una promiscuas o las denigran con nombres ridículos para sus atributos. Ejemplo de ello es cuando hablan de Salma Hayek y sus escotes: mientras ella deja ver "sus melones", Ryan Gosling y Zac Efron dejan ver sus abdominales de "dios griego".

Lo mismo sucede al revés, cuando una mujer no muestra "de más" le aplauden o la cuestionan, mientras que los hombres con o sin camisa siguen siendo alabados.

i'm so sick of the misogyny pic.twitter.com/kIFeK4noUY

— gui 〄 (@ElectricGagax) January 19, 2021