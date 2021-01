Mientras unos aplauden a Vicente Fernández otros culpan a la joven que 'se dejó tocar'

Vicente Fernández se convirtió en tendencias en redes sociales luego de un polémico video en el que se ve poniendo su mano sobre el seno de una joven. El llamado "Charro de Huentitán" posaba para la cámara al lado de varias mujeres, cuando la cámara capta el incómodo momento.

Esto sucedió en 2017 sin embargo, la misma joven de la fotografía decidió compartirlo recientemente en su cuenta de TikTok para hacer burla de lo ocurrido sin dejar de resaltar que se trata de algo por lo que muchas mujeres pasan.

“Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que la tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá”, narra en el video.

La joven mencionó que en ese momento no se percató que la mano de Vicente Fernández estaba sobre su seno debido a que en esa ocasión llevaba puesto un brassier con relleno.

“Yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom”, dijo y añadió que es ahora cuando entiende que fue violentada y que es sorprendente cuánta gente no lo ve así. “Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hago sentir como sino fuera para tanto”.

“No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo”, finalizó.

Como era de esperarse, la imagen ha causado controversia, ya que muchas personas han criticado que el cantante toque a la joven sin su consentimiento. Sin embargo, llama la atención que algunos no perdieron la oportunidad de "felicitar" y "aplaudir" al intérprete, mientras que otros culparon a la chica por "permitirlo".

México es uno de los países con mayores índices de violencia hacia la mujer. Hacer burla de ello es el reflejo de lo normalizada que está la violación en México.

El acoso sexual es cualquier comportamiento o atención no deseada de naturaleza sexual que puede o no interferir con la capacidad de una persona para participar o beneficiarse de algún modo. Tocar, pellizcar o agarrar los senos, el trasero o los genitales de otra persona, hacer comentarios sexuales o bromas, hacer gestos, miradas o expresiones faciales inapropiadas, intimidación física o el cyberbullying son formas de ejercer violencia sexual.

Identificar esta situación puede resultar confuso y tanto a hombres como mujeres podemos ser blanco de ello. Sin embargo, estamos en un momento crítico en el que las mujeres terminamos siendo víctimas mortales de aquellos que nos consideran un simple objeto de placer.

A veces no podemos expresar exactamente lo que creemos que nos pasó. Es posible que no estemos seguros de por qué sucedió o si lo que sucedió estuvo bien, especialmente si el perpetrador es nuestro amigo. Es posible que no entendamos por qué nos sentimos avergonzados o incómodos. Estas son preguntas y reacciones comunes que, lamentablemente, no tienen respuestas fáciles.

Aunque el acoso sexual implica comportamientos sexuales, en realidad no se trata de sexo. Las personas que acosan a otros actúan de una manera que comunica agresión, hostilidad y deseo de control. Se sienten poderosos al hacer que alguien, a quien ven como inferior, se sienta asustado o incómodo. A veces simplemente quieren atención. Independientemente de su motivación, los autores de acoso sexual deben ser detenidos.

