Ahora que la vacuna contra el COVID-19 se está administrando en muchas partes del mundo, la idea de regresar a la normalidad parece mucho más cercana que hace un par de meses, de modo que pueda ayudar a inmunizar a las personas y a evitar más contagios, pero ¿es seguro regresar a nuestra vida normal tan pronto?

Diversos expertos tienen opiniones diferentes al respecto, con varias fechas supuestas y medidas de seguridad variadas, pero lo que sí tienen en común todo ellos es un argumento bastante sólido: que el hecho de que la vacuna contra el COVID-19 se esté distribuyendo no significa que la pandemia haya desaparecido.

Así que antes de organizar tus encuentros con las personas que han recibido una dosis, revisa lo que los expertos tienen que decir sobre cuándo puedes comenzar a salir con tus amigos vacunados.

¿Cuándo es seguro salir con personas que ya han recibido la vacuna contra el COVID-19?

"La vacuna es definitivamente un paso hacia la vuelta a la normalidad, pero todavía hay algunas incógnitas sobre si aún se puede transmitir el virus después de vacunarse", dice Alyssa Billingsley, directora de desarrollo de programas estratégicos en el servicio de salud a medios internacionales. "En otras palabras, es posible que te infectes de un amigo vacunado y transmitas el virus a otras personas, o incluso desarrolles un caso sintomático tú mismo".

Según reseña el portal Bustle, el beneficio de la vacuna es que la persona que la recibe no se enfermará, pero hasta que el 75% de las personas se vacunen, el COVID-19 aún se puede propagar en la comunidad.

Pero si decides reunirte con tu amigo vacunado, es mejor esperar un par de semanas después de su segunda dosis para asegurarse de que está en pleno efecto, por lo que él no correrá el riesgo de llegar a enfermarse.

"Se recomienda absolutamente que continúen la cuarentena entre dosis ", dice el Dr. Michael Green, médico familiar. Si alguno de ustedes está enfermo o si las tasas de infección son altas en tu vecindario, aún es mejor tener una reunión virtual en lugar de algo presencial para estar seguros.

Entonces ¿por qué no puedo estar con mis amigos vacunados inmediatamente?

No se trata solo de la vacuna de tus amigos, se trata de mantener segura a toda la comunidad. Y eso significa que las reuniones presenciales tendrán que esperar un poco más.

"Dado que los ensayos de la vacuna buscaron casos sintomáticos de COVID-19 , todavía no sabemos por completo si esta protege contra un caso asintomático", dice Billingsley. "Y aunque ambas dosis de la vacuna tienen tasas de eficacia de alrededor del 95%, es posible que tampoco prevengan todos los casos sintomáticos".

Aunque recibir la vacuna reduce drásticamente el riesgo de infección de tus amigos, no elimina el virus de la existencia en la comunidad. Mientras tanto, tendrás que cuidarte a ti mismo y a tus otros seres queridos no vacunados.

"Todavía existe la posibilidad de que una persona vacunada contraiga un caso leve o asintomático de COVID-19 y te lo transmita a ti o a tus seres queridos", dice Green. "Recuerda que el hecho de que lo tengan leve no significa que tú lo tendrás leve".

¿Todavía tenemos que usar mascarillas después de la vacuna?

No es lo que nadie quiere oír, pero sí, hay que seguir cubriéndose incluso después de la vacunación. "Todos esperamos con ansias el momento en que podamos dejar de usar mascarillas sin la preocupación de enfermarnos", dice Billingsley. "Pero al mismo tiempo, la vacuna no es una luz verde para que emprendamos una serie de actividades de alto riesgo de inmediato. Al menos por ahora, necesitarás usar una mascarilla incluso si has sido vacunado".

El virus seguirá existiendo, y mientras las tasas de la comunidad sigan siendo altas, la prevención de la propagación seguirá implicando el uso de cubrebocas. En cuanto a los abrazos y las salidas sin mascarillas como antes, depende de cómo vayan los protocolos de vacunación contra el COVID-19, pero las interacciones pueden ser más o menos libres de mascarillas para el invierno de 2021.

Más de este tema:

El caso del doctor nos recuerda que una vacuna no es sinónimo de relajarse

Estos serían los costos aproximados de las vacunas contra el COVID-19 en Latinoamérica

¿Quiénes no pueden recibir la vacuna contra COVID-19?: las advertencias que debes conocer

Te recomendamos en video