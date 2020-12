¿Quiénes no pueden recibir la vacuna contra COVID-19?: las advertencias que debes conocer

Cada vez son más los países que se suman a la vacunación contra COVID-19 luego de que varias farmacéuticas anunciaran la eficacia de sus candidatas, sin embargo, poco se ha hablado de las contraindicaciones que estas presentan.

El tema tomó relevancia después de que el Reino Unido recomendará que las personas con antecedentes alérgicos a otras vacunas no recibieran las dosis.

Sin embargo, varios especialistas han aclarado que las reacciones adversas a la vacuna no son muy comunes, de modo que debe funcionar a la perfección para la mayoría de las personas.

Esto significa que los vacunados no deberían presentar más que algunos efectos secundarios comunes como es la temperatura alta, tal y como ocurre con otras vacunas.

Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de la Administración de Medicinas y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos señaló que la vacuna es segura.

La vacuna contra el coronavirus es segura

Según el doctor Purvi Parikh, alergólogo e investigador de varios ensayos clínicas sobre las vacunas contra COVID-19 aseguró a CNN que “estas vacunas se toleran muy bien según los datos que hemos visto”.

“Estamos en una pandemia que pone en riesgo la vida. No tenemos defensa. Por lo tanto la mayoría de personas debería vacunarse absolutamente. Hay muy, muy pocos casos en los que se podría argumentar que alguien no debería recibirla”, detalló.

Al igual que el Reino Unido, la FDA recomendó que solo aquellas personas que ya han presando antecedentes de alergias con otras vacunas deben evitar la aplicación.

Además, hay un grupo determinado de personas con características específicas que no deben ser vacunadas, especialmente porque se requieren más estudios para determinar la seguridad.

¿Quiénes deben evitar las vacunas contra COVID-19?

No existen suficientes datos para determinar la seguridad de la vacuna en mujeres embarazadas o lactantes, de modo que, aunque la aplicación no está prohibida, depende de ellas recibirla o no.

El doctor Peter Marks director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA afirmó que la vacunación no está siendo recomendada por la institución.

“El covid-19 en una mujer embarazada no es algo bueno, por lo que alguien podría decidir que le gustaría vacunarse. Pero eso no es algo que estemos recomendando en este momento”, detalló, según reseñó CNN en su página web.

Para los ensayos clínicos de Pfizer no se incluyeron embarazadas desde un inicio, sin embargo, durante el periodo de pruebas 23 voluntarias quedaron embarazadas y, hasta el momento, no hay efectos adversos.

Otros casos que requieren más datos son aquellos que recibieron tratamientos de anticuerpos como el plasma de convalecencia.

Al no existir datos sobre si la vacuna protege a personas que hayan recibido tratamientos recientemente, se recomienda esperar 90 días.

Por otro lado, quienes han padecido COVID-19 recientemente, los adolescentes de 16 años en adelante, las personas inmunosuprimidas por enfermedades como el cáncer y los ancianos pueden recibir las dosis sin ningún problema.

Sin embargo, para algunas enfermedades específicas como el VIH también se requiere más datos para determinar la seguridad.

“Para las mujeres embarazadas y las personas inmunosuprimidas será algo que los proveedores deberán considerar de forma individual para los pacientes”, aseguró Marks.

