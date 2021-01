Estos son los famosos que han recibido la vacuna contra el COVID-19

A medida que las vacunas contra el COVID-19 comienzan a llegar a más países, se está desarrollando una sensación de esperanza en todo el mundo. Pero un desafío es convencer a la mayoría de las personas de que se aplique la dosis, y es por eso que algunos famosos han hecho pública su vacunación para servir como ejemplo para los demás.

Según reseña el portal Wonderwall, algunas personas pueden ser escépticas con respecto a la vacuna dada la extraordinaria velocidad con la que se desarrolló, mientras que otras continúan creyendo afirmaciones falsas de que el virus no es real o que las inmunizaciones se utilizan para dañar o controlar a las personas.

Pero estos famosos están creando conciencia sobre la importancia de vacunarse y animando a sus seguidores y simpatizantes a que lo hagan lo antes posible, en beneficio de toda la sociedad.

El célebre actor británico, que protagonizó El Señor de los Anillos, recibió su primer pinchazo de la vacuna COVID-19 el 16 de diciembre de 2020 en la Universidad Queen Mary de Londres, convirtiéndose en uno de los primeros famosos en recibir la dosis.

Después de completar el proceso, McKellen, que tiene 81 años, dijo que se sentía "muy afortunado" y " no duda en recomendarla".

El 20 de enero, el exgobernador de California acudió a Instagram para compartir su experiencia tras recibir la vacuna contra el COVID-19. “Muy bien, acabo de recibir mi vacuna y se la recomendaría a todos”, dijo en un video, que concluyó diciendo su icónica línea de Terminator: “Ven conmigo si quieres vivir”.

El venezolano conocido como “El Puma” se convirtió en uno de los primeros famosos latinos en recibir la vacuna contra el COVID-19. El intérprete no dudó en acercarse a sus redes sociales y publicar un video en el que se puede ver recibiendo una dosis.

“En nombre de Dios, en nombre de Cristo y agradecido con la ciencia. La vacuna es la esperanza para que la LUZ venza tantos meses oscuros”, escribió en la descripción del video. “Todo ha sido excelente. Exhorto a todas las personas que tengan la oportunidad de vacunarse, que no duden en hacerlo, solo así saldremos de esta pandemia”.

El 11 de enero, Martha Stewart compartió un video de Instagram de ella misma recibiendo la vacuna. "Me vacunaron hoy en una cápsula de vacuna designada cerca del Centro Martha Stewart”, escribió la estrella de 79 años. “Estoy muy orgullosa y agradecida con los médicos, enfermeras y personal que están superando la burocracia y confusión de la distribución de estas vacunas tan importantes".

También agregó: "Para disipar sus preocupaciones de que me salté la línea, sepan que estoy en el grupo de edad aprobado para este lote de vacunas y esperé en la fila con los demás".

Pope Francis, ex Pope Benedict both get Covid-19 vaccine: Vatican https://t.co/9W1UsJOXU2 pic.twitter.com/9qNsREeYGS

— Reuters (@Reuters) January 14, 2021