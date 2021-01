"Está harta": Así fue el último desaire de Melania a Donald Trump que acapara las redes

Donald Trump ha estado en la mira del mundo entero desde que perdió la posibilidad de ser reelegido como presidente de Estados Unidos. No aceptó su derrota y luchó hasta el final. Pero la tendencia en las redes sociales en las últimas horas no ha sido por eso.

Melania Trump, la ex Primera dama, le hizo un último desaire público a su marido que fue filmado por las cámaras y que ha acaparado las redes sociales, volviéndose viral.

La acción de Melania hacia Donald ha sido interpretado por todos cómo una muestra de que lo desprecia tanto (o más) que quienes no votaron por él en las recientes elecciones presidenciales.

Luego de una ardua batalla y atención mediática, Donald Trump finalmente aceptó su derrota y abandonó la Casa Blanca. Su esposa Melania, salió sorprendió al salir completamente vestida de negro. Esto fue interpretado como una señal de luto y de fin a una etapa de su vida.

Pero a su nuevo hogar en Florida, la esposa del expresidente de Estados Unidos llegó luciendo un colorido vestido de tonos naranja, crema y azul y dando muestras de que no es de gran importancia para ella la popularidad de su marido.

Cuando la pareja bajó del avión, un grupo de simpatizantes de Trump lo recibieron con alegría y muestras de apoyo. Donald se detuvo a saludar a su público y Melania, para sorpresa de todos, siguió caminando indiferentemente.

El video se convirtió en tendencia en solo cuestión de minutos y muchas son los que han opinado que Melania no soporta a su marido, “le da igual” y "está harta" lo que haga con su vida ahora que no es presidente de Estados Unidos.

Las conclusiones de los internautas no fueron resultado de la nada. No es la primera vez que Melania le hace un gesto de desprecio a Donald Trump y muchos han sido los que han señalado que su matrimonio ha sido por interés económico y, posteriormente, por su posición política.

— The Recount (@therecount) June 2, 2020

Trump asks Melania to smile during today's photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM

Un día después, en la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EE UU, en enero de 2017, se vio a una Melania taciturna, que únicamente sonrió en un momento en el que su esposo se giró hacia ella; pero luego, dio un paso atrás, agachó la cabeza y volvió a poner un rostro serio.

Slightly higher quality gif of "the frown" #freemelania pic.twitter.com/h1ShuGGdZT

Los gestos de Melania Trump han sido estudiados al detalle desde que llegó a la Casa Blanca. Esto bien sea por negarle la mano a su marido, voltearle los ojos o hacer una mueca a su hijastra.

Durante la última jornada de la Convención Republicana, la hija predilecta, Ivanka se subió al escenario para unirse a su padre y a la primera dama.

Melania la saludó cortésmente con la cabeza. No obstante, rápidamente cambió su gesto cuando su hijastra se colocó al lado del magnate. De mostrar una amplia sonrisa a ponerse totalmente seria.

This was so weird. #RNC2020 pic.twitter.com/YHReTl0bfT

— Dana Goldberg (@DGComedy) August 28, 2020