La mirada de complicidad entre Michelle Obama y Kamala Harris que muestra el apoyo entre mujeres

La ceremonia de toma de posesión de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos ya ha pasado a la historia como uno de los momentos más emblemáticos del 2021. "La política no tiene por qué ser un fuego furioso que destruya todo a su paso. Cada desacuerdo no tiene por qué ser motivo de guerra total", recalcó el mandatario en su discurso.

Pero mientras que el protagonista del día fue Joe Biden, quienes robaron la atención de todos fueron las mujeres presentes en el evento como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Hillary Clinton, Amanda Gorman, Jill Biden y por supuesto, Kamala Harris y Michelle Obama, quienes sorprendieron con la gran complicidad que existe entre ambas.

El lenguaje corporal dice más que mil palabras y la mirada de Michelle Obama a Harris es todo lo que el verdadero empoderamiento femenino representa.

Michelle Obama siempre ha sido la representación de mujer fuerte e inspiradora. Su historial está lleno de acciones de cambio social y de empoderamiento de la mujer, lo que la ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas. Ella ha pasado toda su carrera involucrando a los jóvenes, mientras mejora la comunidad donde creció.

Una mujer revolucionaria que ha fomentado una mejor educación para las niñas, la igualdad de derechos, una vida saludable y más ayuda para las familias que viven en la pobreza. Su propio CV es bastante impresionante: Primera Dama, abogada, autora de bestsellers de sus memorias (llamadas “Becoming”), icono de estilo y madre. Cuando Barack Obama fue elegido presidente de los Estados Unidos en 2008, el activismo de Michelle tenía una plataforma internacional.

En 2010, como Primera Dama, Michelle lanzó su iniciativa Let’s Move, cuyo objetivo es abordar el problema de la obesidad infantil que afecta a los Estados Unidos. Instó a los niños a tomar decisiones saludables e hizo campaña para que las empresas y las escuelas ofrezcan opciones de alimentación más saludables.

La sociedad nos ha hecho creer que ser una mujer fuerte es igual a ser inalcanzable y estar dispuesta a aplastar a quien sea con tal de ser siempre mejor pero no es así. Ser una mujer fuerte no es igual a estar sola, sino acompañada de otras mujeres fuertes que se impulsen y apoyen entre sí. Porque una mujer fuerte se defiende a sí misma pero no deja de apoyar a las demás

Un estudio publicado en Harvard Business Review encontró que las mujeres que tienen un círculo fuerte de amigas tienen más probabilidades de obtener puestos ejecutivos con salarios más altos.

"Las mujeres que estaban en el cuartil superior de la centralidad y tenían un círculo interno dominado por mujeres de 1-3 mujeres obtuvieron posiciones de liderazgo que eran 2.5 veces más altas en autoridad y paga que las de sus compañeras que carecen de esta combinación", explica el estudio.

El estudio sugiere que hay mujeres q¡con puesto de liderazgo que prefieren ir por su cuenta sin embargo, quienes lo hacen acompañadas de amigas fuertes, tienen mejores resultados porque tienen una red de apoyo.

Parte de la razón por la cual las mujeres mejoran cuando tienen amigas fuertes es que se sienten respaldadas y protegidas. No hay nada más poderoso que poder recurrir a otras mujeres que han tenido experiencias similares que pueden ayudarte a sobrellevar los problemas.

Olvídate de señalar, criticar o buscar rivalidad con las demás. busca aliadas, rodéate de quienes te inspiran a ser mejor. El desafío de las mujeres está en aliarse unas con otras para ser más fuertes. Cuando ayudas a otra mujer a levantarse, todas brillan. Al principio puedes sentir que no te estás enfocando en ti, pero te darás cuenta de que puedes ser lo suficientemente segura como para inspirar a las demás, lo cual te hace crecer de formas que jamás habías imaginado.

