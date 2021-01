Amanda Gorman, la poeta que sorprendió a Michelle Obama y está inspirando a las mujeres

Durante la toma de posesión de Joe Biden fueron muchas las famosas que participaron como Jennifer Lopez y Lady Gaga, pero quien conmovió a los presentes fue una joven de 22 años.

Se trata de Amanda Gorman, una joven poeta de 22 años que interpretó el poema The Hill We Climb (la colina que subimos), con el que sorprendió a los presentes e incluso se viralizó en las redes de inmediato.

“Ser estadounidense es más que un orgullo que heredamos, es el pasado en el que entramos y cómo lo reparamos. Un país no está roto sino inacabado, si bien la democracia puede retrasarse temporalmente, nunca puede ser derrotada permanentemente, no regresaremos a lo que fue, nos trasladamos a lo que será, un país magullado pero completo, benevolente pero audaz, feroz y libre. Siempre hay luz si tan solo somos lo suficientemente valientes para verla, si tan solo fuéramos lo suficientemente valientes para serla”, decía parte del poderoso poema de Amanda.

Se llama Amanda Gorman, tiene 22 años, ha sido la poeta más joven en actuar en una investidura presidencial y con estas palabras ha conmovido al mundo pic.twitter.com/chbDVGFWCO — EL MUNDO (@elmundoes) January 21, 2021

Y también dijo "hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla, destruiría nuestro país si eso significaba retrasar la democracia, y este esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada. En esta verdad, en esta fe, confiamos. Porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros".

“Porque siempre hay una luz, si tan sólo somos lo suficientemente valientes para verla”. Este fue el poderoso poema que Amanda Gorman recitó en el #InaugurationDay. pic.twitter.com/Ih1eEWcaA4 — AJ+Español (@ajplusespanol) January 21, 2021

Con estas palabras logró llegar al corazón de todos los que estaban allí, incluyendo a Michelle Obama, quien le mostró su admiración a través de las redes.

“Con sus palabras fuertes y conmovedoras, @amandascgorman nos recuerda el poder que cada uno de nosotros tiene para defender nuestra democracia. ¡Sigue brillando, Amanda! No puedo esperar a ver qué haces a continuación. 💕 #BlackGirlMagic”, escribió la exprimera dama en su cuenta de Instagram con una foto de la joven.

Salma Hayek también mostró su admiración por la joven. "Aamanda Gorman eres la luz de la esperanza que ilumina las sombras. Gracias por entusiasmarme no solo por el futuro de Estados Unidos, sino también por la prometedora juventud del mundo".

A sus 22 años, Amanda se ha convertido en la poeta más joven en participar en una investudira presidencial, y no quedan dudas que tiene un futuro prometedor.

Amanda dijo a la BBC que su poema era una “nueva composición que busca hablar del momento y hacer justicia a este tiempo. Realmente quería usar mis palabras para ser un punto de unidad y colaboración", dijo antes de la ceremonia donde sintió emoción, alegría, honor y humildad de participar.

Quién es Amanda Gorman

Amanda Gorman nació en Los Ángeles en 1998 y a sus 16 años se convirtió en una famosa poeta, pero hay algo que nadie sabía de ella.

De pequeña, tenía tartamudez, algo con lo que ha luchado y que no le ha impedido ser la exitosa mujer en la que se ha convertido.

Durante una entrevista con Los Ángeles Times dijo "me ha convertido en la intérprete que soy y la narradora en que me esfuerzo por ser. Cuando tienes que aprender a decir sonidos y estar muy preocupado por la pronunciación, te da una cierta consciencia de los sonidos, de la experiencia auditiva", con lo que ha demostrado que no hay límites ni excusas para lograr nuestros sueños.

Además, a los 19 años se convirtió en la primera poeta juvenil premiada nacionalmente, eso mientras estudiaba sociología en Harvard.

En el 2015 publicó su primer libro, The One for Whom Food Is Not Enough, y este año publicará el libro infantil ilustrado Change Sings.

“¡Por fin puedo compartir la portada de mi primer libro infantil! Escribí "Change Sings" como un himno infantil para recordar a los lectores jóvenes que tienen el poder de moldear el mundo. El poema está ilustrado por el increíble @thelorenlong, el artista detrás del libro infantil de Barack Obama, Of Thee I Sing: A Letter to my Daughters, y no podría sentirme más emocionada por la belleza que le dio a mis palabras”, compartió la joven a través de Instagram.

Más de este tema

Te recomendamos en video