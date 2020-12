La lista de los niños malos es la mejor herramienta de negociación en el arsenal de cualquier padre para garantizar que sus pequeños se comporten antes de Navidad. Muchos suelen temerle pero otros no tanto como en el caso de los hijos de esta mamá que les carbón a sus pequeños como regalo navideño por haberse portado mal, lo que ha dejado a la gente de Internet asombrada.

El simple hecho de amenazar con notificar de cualquier mal comportamiento a Santa Claus suele ser suficiente para poner fin a cualquier problema potencial sin necesidad de hablar con el gran hombre del traje rojo, pero cuando la situación se puso ruda, esta mamá tomó acción contra sus hijos.

La tierna llamada de adulto mayor a policía italiana en Navidad: no quería estar solo "Sólo necesito una persona física con quien intercambiar el brindis navideño", dijo Fiorenzo Malavolti de 94 años

Una mamá le deja carbón a sus hijos como regalo de Navidad y crea polémica en Internet

Ya que las advertencias de la mujer cayeron en oídos sordos, decidió darles una lección a que ha generado ciertas opiniones. Lo que sí es seguro es que estos niños no olvidarán las Navidad del 2020

Para sorpresa de los pequeños, cuando fueron a revisar sus medias navideñas colgadas en la chimenea, no solo encontraron carbón, que en sí es decepcionante, sino que la mamá también dejó una nota de parte de Santa emitiendo un ultimátum siniestro. Según reseña el portal Mirror, esto último es lo que los usuarios en Internet critican más.

La nota impresa decía: "Santa está muy decepcionado porque no han sido buenos chicos este año y han llegado a mi lista de niños malos. Así que en lugar de golosinas y juguetes en tu calcetín, he puesto carbón”.

La nota subida de tono continúa recomendando algunas cosas que los hijos de la señora pueden hacer para figurar en la lista de los niños buenos el próximo año: "si quieres estar en la lista buena el próximo año, necesitas: escuchar a tu madre y hacer lo que ella te diga. Dejar de gritar. Ser amables el uno con el otro. Dejar de mentirle a tu madre”, reseñaba la carta. "Esta es tu última oportunidad. Asegúrate de prestar atención. De Santa".

Sin embargo, los niños tuvieron suerte ya que al final de la nota había un escrito que decía: "Te he comprado regalos este año pero debes prometer que serás bueno, porque si estás en la lista de niños malos el año que viene no obtendrás nada. Tus regalos están en la parte de atrás".

La madre publicó una foto de la nota en Facebook , diciendo que había comprado muchas golosinas para sus medias pero que se hartó de que "no escucharan o no hicieran lo correcto". Ella preguntó en la publicación: "¿Alguien en realidad no da regalos a sus hijos? Todo el asunto de 'Santa no vendrá' … Estoy bastante segura de que los niños saben que estamos mintiendo".

Y por supuesto, Internet no se contuvo en responder a la curiosa nota de Navidad de la mamá, creando opiniones divididas pero en su mayoría fueron negativas.

Algunos padres la elogiaron por demostrar que no era simplemente una amenaza vacía, como dijo uno: "El mal comportamiento no es recompensado. Hiciste algo bueno al enseñarles esta lección”. Un segundo usuario estuvo de acuerdo, escribiendo: "Los padres no cumplen lo suficiente con todo el asunto de Santa y el carbón. ¿Por qué decirles que algo sucederá si son traviesos y luego no lo cumplen? Eso no les enseña nada".

Chayanne reapareció: Pasó la Navidad solito y envió un hermoso mensaje El carismático cantante reflexionó sobre este año y habló con positivismo de 2021.

Pero otros respondieron para argumentar que el truco fue "cruel", y uno comentó: "Es por eso que la magia de la Navidad está muriendo lentamente: no uses a Santa como tu elección de castigo. "No es justo. Viene una vez al año. No podía imaginar a mis hijos leyendo algo así y luego verlos a la cara", comentó otro.

Más de este tema:

Critican a Jennifer Aniston por polémico adorno de Navidad

El preocupante mensaje con el que J Balvin celebró la navidad

Descubre las alegres maneras en las cuales celebran la Navidad en varios países

Te recomendamos en video