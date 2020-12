Carolina Herrera nos enseñará a ser mujeres exitosas e independientes en su propia serie de Netflix

Carolina Herrera es una de las diseñadoras de moda más famosas y representa la clase y elegancia en su máxima expresión.

Sin duda es una mujer que ha inspirado al mundo entero no solo con su buen gusto, también con su determinación para lograr sus objetivos y alcanzar el éxito, y ha dejado claro que no hay límites.

A sus 81 años, la venezolana tendrá su propia serie biográfica en Netflix, que aunque aun no tiene fecha, contará la historia de la famosa diseñadora y cómo se convirtió en la dueña de su propia compañía.

Sin duda esta serie estará llena de empoderamiento femenino, y nos inspirará a lograr nuestras metas y sueños.

Por los momentos, el nombre de Malillany Marín, la actriz cubana de 39 años, es el que suena para interpretar a la famosa diseñadora, por su gran parecido.

Grandes lecciones que aprenderemos al ver la serie de Carolina Herrera

Ser mujeres independientes

Carolina Herrera es un ejemplo para las mujeres del mundo y esta serie nos motivará a lograr lo que queremos y ser mujeres independientes, tanto económicamente como emocionalmente.

Luchar por lo que quieres

Si necesitabas un "empujoncito" para ir tras tus sueños, al ver la historia de la famosa diseñadora lo tendrás, y es que ella fue tras su sueño, sin imaginar todo lo que conseguiría en su vida, pero luchó hasta que llegó a la cima, y cada vez se reinventa, sin importar su edad, dejando claro que siempre debemos luchar por lo que queremos.

Nunca es tarde

Si tienes 30 o 40 años y aun no has logrado lo que has querido en la vida, ten por seguro que nunca es tarde, y eso lo deja claro Carolina Herrera y lo verás en la serie, pues ella comenzó a alcanzar sus grandes metas después de los 40, cuando se animó a incursionar en la moda internacional.

La exitosa carrera de Carolina Herrera

Carolina Herrrera fundó su propia casa de moda en 1981 en Estados Unidos, a sus 42 años, realizando su primer desfile de moda.

Fue tanto su éxito y alcance que desde 1982 ya comenzaba a vestir a grandes personalidades como la reina Isabel II, Jacqueline Kennedy Onassis, Kathleen Turner y Nancy Reagan y la princesa Isabel de Yugoslavia.

También ha llegado a vestir a Michelle Obama, Ivanka Trump, y a Hillary Clinton, y a celebridades como Nicole Kidman, Anna Wintour, a la duquesa de Sussex Meghan Markle, Jessica Alba, Oprah Winfrey, Jessica Simpson, Blake Lively, Angelina Jolie, Kim Kardashian, Katy Perry, y Meryl Streep.

La diseñadora también ha incursionado en el mundo de los perfumes desde 1988, resultando también todo un éxito hasta la actualidad.

Y es que sus perfumes son de los más exquisitos y vendidos con fragancias como Good Girl, Chic, Carolina Herrera, 212 Sexy, CH Sublime Eau de Parfum, CH, Glam, y Women, siendo de los más elegantes y deseados por todas.

