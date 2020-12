Tips para cuidar tus finanzas durante las fiestas navideñas y no acabar con miles de deudas

Diciembre es conocido por ser el mes de la Navidad, las fiestas y también los gastos exorbitantes. Cuando no nos medimos con nuestras finanzas personales y nos dejamos llevar por la comida, los regalos, renovaciones y viajes, las facturas pueden ser elevadas.

Sin embargo, los expertos saben que es posible gastar lo necesario y darse sus gustos, sin tener que empezar enero con saldo negativo en la cuenta. Te decimos cómo.

Cómo cuidar tus finanzas personales durante la Navidad

Planifica tus gastos

El mejor consejo es que te organices meses previos y empieces a gastar progresivamente para que el golpe no sea grande o consigas ofertas, pero ahora que estamos en plenas fiestas, salta este paso.

Esto no quiere decir que no te organices, al contrario, lo que harás será realizar listas de las personas especiales a las que darás detalles, especifica un presupuesto y divídelo en partes iguales. No te excedas de los montos pautados.

Gasta solo aquel dinero del que verdaderamente dispongas, no te endeudes. - Pixabay

Lo mismo funciona para ir al supermercado, apuntan desde el portal Estrategias y negocios. Cuando tienes una lista de compras es más difícil perder el control con cosas innecesarias o gustos que suman más a la hora de pagar.

Controla la tarjeta de crédito

Pese a que pueda resultar seductor renovar todo el armario con ropa nueva, los especialistas en finanzas personales afirman que es fundamental pagar con dinero que tienes y no recurrir a préstamos o a las tarjetas de crédito.

De esta manera, evitas los intereses y te olvidas de las pesadas cuotas a lo largo del año. Es preferible anticiparse a ese gasto, ahorrar por unos meses y luego darse el lujo.

Busca economizar

Si hay opciones de platillos igual de deliciosos y menos costosos, a ellos debes apuntar. Busca recetas navideñas que agraden a tus invitados pero que no supongan un precio muy elevado con sus ingredientes.

Este tipo de alternativas también pueden resultarte más saludables, como escoger frutas sobre postres importados, por ejemplo.

No te dejes seducir por las rebajas y gastes todos tus ahorros. - Pexels

Igualmente es útil comprar más por variedad que por cantidad (un poco de cada cosa) o aprovechar los productos que quedan olvidados porque no son de temporada, puesto que los navideños tendrán sobreprecio por su demanda.

En el mismo sentido, visita diferentes tiendas antes de tomar decisiones con tus compras ya que te sorprenderá la diferencia de promociones que manejan. Haz comparaciones y busca aquel que te ayude así sea a ahorrar pocos centavos, ¡en la suma general hará la diferencia!

Las compras en línea son el presente

Siguiendo el punto anterior, en muchas ocasiones resulta más económico (y cómodo) visitar las páginas oficiales por internet y proceder a hacer tus compras de esa manera.

De hecho, durante este mes abundan las opciones de envíos gratis, mayor disponibilidad del artículo y promociones especiales por esas vías. Al final, será también un ahorro de tiempo en el centro comercial.

Las compras en línea son una gran opción para estas fechas. - Pexels

Eso sí, no olvides tomar precauciones para proteger tus datos bancarios de estafas o caer en la venta de productos engañosos.

No obstante, siempre puedes recurrir a otras opciones como realizar el regalo tú misma o hacer alguna manualidad para que estos sean más económicos.

Ten una reserva

Cuando llegan los aguinaldos, ese ingreso extra que esperamos ansiosamente todo el año, es muy tentador gastarlo en lujos o cosas que no son tan necesarias.

Una mujer independiente y responsable de sus finanzas personales debe ahorrarlo o tenerlo como fondo para el próximo mes. Recuerda los gastos verdaderamente importantes y lo fundamental de ser prudente con tu dinero porque todo cambia rápidamente.

