Cómo evitar ser víctima de robo de identidad durante la temporada festiva

En medio del ajetreo de la temporada festiva es fácil quedar atrapada en el frenesí de las compras. Las principales preocupaciones se convierten en llegar a las tiendas adecuadas a tiempo, conseguir los regalos y salir antes de que hayamos gastado demasiado dinero. Pero con el apuro viene el descuido y ahí es donde los maleantes aprovechan para cometer crímenes de robo de identidad. Pero con un cuidado especial esto se puede evitar.

Los oficiales expertos en criminología sugieren que hay un aumento en el robo de identidad durante la temporada festiva porque hay más oportunidades para delinquir sin ser notados. Por eso es fundamental mantenerse unos pasos por delante de ellos, tener el plan de ataque correcto es igualmente importante en caso de que algo suceda. Afortunadamente, hay muchas maneras en las que puedes proteger tus datos para prevenir ser víctima de estas actividades fraudulentas.

Consejos para evitar el robo de identidad

En la calle

Protege tus pertenencias

Con todas las distracciones en una tienda concurrida es fácil olvidarse de guardar tu billetera. Según reseña el portal Geico, los carteristas prosperan entre la multitud, así que limita la cantidad de datos personales que llevas contigo, al menos durante la temporada festiva. Esto incluye tu número de seguro social y tu chequera.

Crédito, no débito

En caso de duda, realiza compras con crédito en lugar de débito. La conclusión es que, si se realiza un cargo fraudulento, recuperar tu dinero es un proceso menos arduo con crédito que con débito.

Ojo vigilante

Está atenta a quienes te rodean, especialmente en lugares como el cajero automático y la fila para pagar. Nunca se sabe quién podría estar detrás de ti observándote ingresar tus datos privados.

Además, asegúrate de guardar todas tus tarjetas después de realizar una transacción y fíjate que la tarjeta de crédito se pase solo una vez. No olvides guardar todos tus recibos en un lugar seguro. No sabes si los necesitarás nuevamente.

En tu celular

Evita el Wi-Fi público

Evite el uso de conexiones Wi-Fi públicas. Los piratas informáticos pueden usar redes abiertas para obtener acceso completo a dispositivos no seguros en la misma red, como tu teléfono inteligente. No solo eso, también la utilizan para distribuir malwares: una especie de virus que no solo puede hacerte una víctima de robo de identidad sino también dañar tu equipo.

Asegúrate de cerrar las apps

Cierra las aplicaciones del teléfono cuando hayas terminado de usarlas. Aunque no las veas en la pantalla, eso no significa que no se estén ejecutando, y si aún lo están haciendo, los piratas informáticos aún tienen acceso a los datos almacenados en ellas. Otra opción es simplemente eliminar las aplicaciones confidenciales como las que usas para la banca durante la temporada navideña.

Elimina tu historial

Siempre que puedas, borra todo tu historial de navegación y cookies para evitar la copia de contraseñas o PINs. Lo último que quieres es que un ladrón tenga las claves de todas tus cuentas en caso que roben tu celular.

En línea

Sitios seguros

Asegúrate de comprar solo en empresas o tiendas que conoces y en las que confías. La temporada festiva se presta para la aparición de “establecimientos fantasmas”, los cuales no solo puede convertirte en víctima de una estafa sino también de robo de identidad al suministrar datos de pago.

¿Cómo saber si es un sitio seguro?

Asegurarte de que un sitio web esté encriptado a través de una conexión segura es fácil. Cuando la URL comienza con https (en lugar de solo http), su red es segura . Además, busca un icono de "candado" que se muestra en la barra de direcciones antes o después de la URL. Puedes ver información más detallada haciendo clic en él.

Prepara tus antivirus

Actualiza todos tus programas antivirus y antispyware y, nuevamente, evita hacer tus compras en línea en puntos de acceso inalámbricos donde la red podría no ser segura.

Llamadas telefónicas

La temporada festiva es una época muy común para que las organizaciones benéficas soliciten donaciones por teléfono. Pero no todas las llamadas provienen de fuentes legítimas. El robo de identidad puede estar detrás de alguien que podría fingir que solicita una donación o actuar como representante de la compañía de tu tarjeta de crédito.

Nunca des tu información financiera por teléfono cuando alguien te llame. Si deseas hacer una donación, comunícate con la organización tú misma para asegurarte de que llegue a aquellos a quienes fue destinada.

Más de este tema:

Decora tu teléfono de Navidad con estos fondos de pantalla

Ideas para vestir a tu hija esta Navidad