Venden casas en menos de dos dólares en pueblo italiano para que no quede abandonado

Si deseas cambiar de aires y quieres aventurarte en otro país es tu oportunidad, pues autoridades están vendiendo casas en un pueblo de Italia a menos de 2 dólares.

Así como lo lees, el alcalde de Castropignano, una localidad italiana que se encuentra ubicada en los montes Apeninos, está ofertando casas en 0.83 euros, es decir 19.86 pesos mexicanos, para evitar que el pueblo quede abandonado.

Y es que Italia ha tenido que recurrir a estas medidas extremas para repoblar sus pueblos que con el paso de los años se van quedando sin habitantes debido a las migraciones masivas a grandes ciudades para buscar una mejor oportunidad y condición de vida.

Sin embargo, para personas que quieren tener una vida más tranquila, llena de paz y con una vista hermosa, este pueblo es perfecto, incluso para formar una familia.

Este pueblo cuenta con 900 personas viviendo en él, pero el 60% son personas de la tercera edad, por lo que muchas casas se encuentran abandonadas, y por eso esta es la oportunidad perfecta y más económica para las personas que quieren irse a vivir a Italia.

Esto es lo que debes hacer si estás interesada en vivir en este pueblo en Italia

Si estás interesada en irte a vivir en este pueblo de Italia debes cumplir con algunos requisitos:

Comprometerte a renovar la propiedad en tres años, desde la fecha de la compra de la casa, que según el alcalde se puede reañizar por menos de 50 mil euros, poco más de un millón de pesos.

Debes dejar una fianza de 2 mil euros, es decir, 47 mil 984 pesos mexicanos, que te serán devueltos al terminar la remodelación.

Entregar un escrito al ayuntamiento en el que expliques tus motivos para vivir en el pueblo, hablar sobre tus necesidades y proyectos, para que te ubiquen en la mejor casa que se adapte a tus necesidades.

Así son las casas en Castropignano, el pueblo italiano

Castropignano se ubica en el corazón de los montes Apeninos, y tiene su origen en los samnitas, un pueblo itálico antiguo que se enfrentó a la invasión romana.

Sus casas están construidas con rocas de un castillo medieval, por lo que tienen un gran valor histórico, y son realmente hermosas y pequeñas pero acogedoras, perfectas para vivir sola, en pareja, o en una familia de tres o cuatro personas.

Sus casas están construidas con rocas de un castillo medieval, por lo que tienen un gran valor histórico, y son realmente hermosas y pequeñas pero acogedoras

Otra ventaja es que está ubicado a un par de horas en auto de Roma, por lo que es perfecto para ir de paseo o viaje si deseas salir un rato del pueblo.

Castropignano se ubica en el corazón de los montes Apeninos, y tiene su origen en los samnitas, un pueblo itálico antiguo que se enfrentó a la invasión romana

Sin duda es una gran oportunidad para vivir con tu pareja o formar tu propia familia, y tener una vida tranquila y plácida, además, que estarás cerca de zonas turísticas de Italia, teniendo la oportunidad de conocer, y aprender mucho más de historia.

Así que aprovecha este momento y no lo dejes pasar, ya que oportunidades como estas no se presentan constantemente, y sin duda será un cambio que no solo te beneficiará a ti, también a tu salud.

