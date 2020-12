Pareja recién casada canceló su luna de miel para trabajar de voluntarios limpiando una playa

Justo después de la boda, la mayoría de las parejas recién casadas piensan en salir corriendo a disfrutar de su luna de miel que tanto esperaban. Los boletos ya están comprados, las maletas hechas y las expectativas hasta el cielo. Pero a pesar de ser una opinión popular, también hay casos como el de Anudeep Hegde y Minusha Kanchan, quienes decidieron cancelar su escapada para limpiar una playa.

Esta pareja de recién casados de la India llegaron a los titulares después de que ambos decidieron limpiar una playa en lugar de ir de luna de miel. La pareja compartió su historia en Instagram y, por supuesto, se volvió viral.

Según reseña el portal India Today, toda esta idea fue planeada en su mayoría por el novio, Anudeep Hegde, quien es un comercializador digital y tiene un gran interés en la conservación de la naturaleza. Después de su boda, él y su esposa pasaron un tiempo en Karnataka y, mientras tanto, también visitaron la playa de Someshwar.

La pareja recién casada quedó absolutamente atónita al notar que el hermoso lugar que recordaban como un paraíso se había convertido en un vertedero de basura gigante, inundado de desechos y objetos de plástico. Anudeep y Minusha, por lo tanto, decidieron cancelar su luna de miel y limpiar la playa.

Cuando los dos decidieron ocuparse de restaurar la belleza de este sitio, fueron los únicos en hacerlo. Juntos compraron guantes y bolsas de basura y eliminaron cada mínimo pedazo de desecho que le quitaba vistosidad al lugar. Sin embargo, al verlos trabajar, los voluntarios locales pronto se unieron y juntos lograron limpiar el 80% de la playa.

El recién casado ha documentado todo su viaje en varias publicaciones de Instagram y dijo que hasta el momento se han retirado de la playa más de 800 kg de productos de desecho.

"Lo que comenzó como el sueño de dos personas y el desafío posterior a la boda, después de 10 días de incansable esfuerzo para eliminar los desechos de la playa de Someshwar, Byndoor se convirtió hoy en un movimiento masivo. Hasta la fecha, se retiraron más de 800 kg de desechos de la playa", Anudeep dijo en una de sus publicaciones de Instagram.

También agregó: "Fue una experiencia muy humilde y mi fe en la humanidad acaba de ser restaurada. Todos buscamos lo mismo. Solo necesitamos a alguien que nos motive y cree conciencia. Juntos podemos hacer una gran diferencia".

Can two person make a difference? Got married two weeks back & with my wife have decided to clean up this beach before we celebrate honeymoon. 40% have been cleared . Few more days to go. A much satisfying experience so far. #saveourfuture@thebetterindia @timesofindia pic.twitter.com/lo1ZJS3Oin

— Anudeep Hegde (@anu_hegde16) December 1, 2020