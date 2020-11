Mujer interrumpe la boda de su ex novio gritando "debería haber sido yo" en plena celebración

Todos hemos presenciado, bien sea en películas o en la vida real, ese tenso momento cuando el ministro de una boda dice la famosa frase “hable ahora o calle para siempre” al momento de unir a una pareja en matrimonio. Luego de este enunciado la pareja puede sentirse confiada de que nada puede ir mal, pero en el caso de Keri y su esposa Stacey fue diferente, una mujer interrumpe la ceremonia de manera bochornosa, arruinando el lindo momento.

Stacey Owen, de 29 años, de Aberdare, Gales, recibió la sorpresa absoluta de su vida cuando una mujer que no conocía se presentó a la recepción de su boda con un vestido de novia blanco. Desafortunadamente para ella, su peor pesadilla se hizo realidad cuando la "loca ex-novia" de su esposo apareció en la celebración gritando "debería haber sido yo".

Al llegar justo cuando terminaba su primer baile, la mujer comenzó a golpear al novio con un ramo de flores. Después de esto, la "ex novia loca" de Keri se puso a cantar, que fue cuando la recién casada se dio cuenta de que todo había sido una gran broma organizada por su dama de honor Jackie.

En declaraciones al diario Wales Online, la ocurrente dama de honor reveló que le había pedido a la comediante local January Reees que interrumpiera la boda como una broma para Owen.

Jackie dijo: "Stacey esperaba algún tipo de sorpresa y yo solo quería hacer algo tonto. Estaba buscando ideas en línea cuando encontré videos de drag queens pasando por el pasillo nupcial que me dieron esta idea. Me las arreglé para persuadir a Jan para que participara, podría haber salido drásticamente mal. Lo estuvimos planificando durante 4-5 meses".

Al principio, Stacey admitió que estaba atónita cuando January entró irrumpiendo en la pista de baile. "Pensé, 'qué está pasando', ya que acabábamos de hacer nuestro primer baile. Al principio, las luces estaban tenues y no podía ver su rostro, así que pensé que era una de sus locas ex novias", dijo Stacey.

"Pero cuando se encendieron las luces, pude ver la cara de Jan y supe quién era ella. Mi esposo estaba aterrorizado al principio".

Como era de esperar, la broma pesada fue recibida de distintas maneras por parte de los invitados de la pareja. Sin embargo, la novia dijo que "la actuación hizo que todos hablaran del momento" y que sería una celebración que jamás olvidarán.

Ella agregó: "todo el día fue brillante, mi esposo se escondía detrás de mí, él solo dijo 'espero que no me ridiculice’, ya que la había visto en vivo antes como comediante".

Para causar un mayor impacto en la actuación y hacer todo el espectáculo más realista, Jan en realidad usó su propio vestido de novia para invadir la boda de la pareja y quedó impresionada por su "respuesta increíble".

"Jackie me llamó por teléfono y me dijo 'Jan, solo tú puedes lograrlo', pero podría haber salido de cualquier manera”, dijo la comediante. “Tomé mi viejo vestido de novia del ático y me metí en el coche y conduje hasta el lugar. Deberías haber visto la cara del vecino. Solo el DJ y Jackie lo sabían. Al principio la novia se sorprendió y pensó que yo era una ex loca".