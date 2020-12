Esta mujer de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna de Pfizer para el Covid-19

El día más anhelado desde hace meses por muchos se hizo realidad. Este martes 8 de diciembre se registró la primera persona en occidente en recibir una vacuna para el Covid-19 fuera de una investigación científica.

Se trata de Margaret Keenan, una mujer de 90 años que vive en el Reino Unido y que forma parte del sector más vulnerable en caso de contraer la enfermedad que se convirtió en pandemia este 2020.

Todo esto después que el pasado 2 de diciembre, ese país fuese el primero en aprobar el fármaco realizado por la empresa Pfizer en compañía con BioNTech para ser suministrada a sus habitantes.

Después que se le diera el visto bueno a la vacuna, las autoridades sanitarias de dicha entidad priorizaron que las personas dentro de los grupos de riesgo, tales como ancianos mayores a 80 años y personal médico, recibieran las dosis iniciales.

La primera afortunada fue Keenan, quien asistió al hospital Universitario de Coventry para convertirse en la primera persona del mundo en recibirla, tras 10 intensos meses de investigación en cientos de laboratorios internacionales.

“Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear, porque finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo, después de estar sola durante la mayor parte del año”, afirmó la mujer.

De igual manera, agregó sentirse "privilegiada" por esta oportunidad a solo días de alcanzar sus 91 años, según la información difundida en las redes sociales del Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido.

“Mi consejo para cualquiera a quien se le ofrezca la vacuna es que la tome; si puedo tenerla a los 90, ¡usted también puede tenerla!”, afirmó la oriunda de Irlanda del Norte que reside en Coventry desde hace más de 60 años.

'I can’t thank May and the NHS staff enough who have looked after me tremendously, and my advice to anyone offered the vaccine is to take it — if I can have it at 90 then you can have it too!' pic.twitter.com/mlIwvp6g0f

— NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) December 8, 2020