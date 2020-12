Una mujer destroza la consola de videojuegos de su primo por reprobar todas sus clases

Sin duda alguna, los castigos de los padres con sus hijos han evolucionado un poco a medida que avanza el tiempo. Si bien antes los papás les decían a los niños que no podían salir de su habitación hasta completar sus deberes escolares, con las nuevas tecnologías ahora pueden pasar situaciones como esta donde una mujer destroza la consola de videojuegos de su hijo por mandato de su tía por haber reprobado todas sus clases.

La mujer decidió tomar el asunto por sus propias manos cuando su tía Lilian le comentó que el adolescente estaba "reprobando todas sus clases", acción que llevó a desatar su descontento con el aparato electrónico y que además ha dejado diversas reacciones en todo Internet ya que algunos dicen que su castigo era "innecesario", según reseña el portal Mirror.

Después de consultar con Lilian, Laurin Naemi destrozó la Xbox de Antonio, el estudiante reprobado, con un martillo. En el video que se compartió en TikTok, se vio a la mamá diciéndole a Laurin: "Haz lo que tengas que hacer, Laurin, porque no me está escuchando". Ella continuó diciendo: "Bien chicos, pequeño resumen: mi primo está reprobando todas sus clases por culpa de su Xbox y su madre se está cansando y está harta de eso. Entonces ella dijo que hiciera lo que tenga que hacer, así que veamos …"

Laurin luego irrumpe en la habitación de su primo adolescente mientras él está sentado jugando un videojuego llamado Fortnite y procede a desconectar su Xbox mientras él le ruega que se detenga. Mientras la persigue por las escaleras, Antonio dice: "¿Qué estás haciendo? Dame mi Xbox".

"No quieres escuchar a tu madre", dice Laurin mientras lanza la consola de videojuegos por la puerta principal.

Como era de esperar, Antonio se pone furioso y comienza a gritarle a su prima antes de volver a la puerta principal para buscar a su madre. "Mamá, mamá, Laurin acaba de tomar mi Xbox", se le puede escuchar decir. Pero tan pronto él le da la espalda, ella va un paso más allá, rompiendo la consola de videojuegos con un martillo mientras dice: "lo siento … En realidad, no. Ve a subir tus notas".

Cuando Laurin siente que ha hecho suficiente daño, le deja tomar su Xbox. La inspecciona más de cerca y luego él mismo lo arroja con fuerza al suelo, asumiendo que realmente está averiada. Antonio luego recupera la consola y se lo ve acunándola como un bebé mientras se queja de los rasguños en el exterior.

Desde que se subió, el video ha acumulado más de 10 millones de visitas en TikTok y 48,800 comentarios de usuarios, y la mayoría de las personas dicen que lo que hizo fue "innecesario" y que "romperlo no hará que sus calificaciones mejoren".

Una persona escribió: "¿Por qué no lo ayudas a mejorar sus calificaciones y no le quitas su posesión más valiosa? Hazlo mejor". Otro dijo: "podría solo habérsela quitado. Eso fue muy innecesario". Un tercero comentó: "Se lo podría haber dado a un niño que no podía pagarlo".