"Tu barrio te respalda", un libro sobre las mujeres que cambiaron el curso de la historia.

El feminismo no es una moda ni tampoco una tendencia nacida en las redes sociales. No es un capricho de las “generaciones de cristal” ni tampoco una guerra de sexos. Es una creencia en la igualdad política, económica y cultural de la mujer, cuyas raíces están en las primeras eras de la civilización humana.

A medida que se ha ido expandiendo en el mundo, se ha demostrado una cosa: el feminismo de hoy no existiría sin las feministas del pasado.

Desde la Antigua Grecia hasta la lucha por el sufragio femenino, pasando por las marchas de mujeres y el movimiento #MeToo, la historia del feminismo es tan larga como fascinante. Es así como la periodista Tamara de Anda, mejor conocida como “Plaqueta” y la ilustradora Andrea Arsuaga, alias “Andonella”, presentan “Tu barrio te respalda”, un compilado de historias sobre aquellas mujeres que se abrieron paso en un mundo dominado por hombres para darnos hoy voz y voto.

En entrevista con Nueva Mujer, nos contaron de qué va este nuevo libro y cómo es que logran transmitir un mensaje tan importante de forma poco convencional.

“Desde que hicimos “Amiga date cuenta” pensamos que cada tema daba para hacer un libro especifico. Una de las secciones era una breve historia del feminismo. Comenzamos a cuestionarnos sobre lo que siempre nos enseñaron de las mujeres en las clases de historia. A partir de ahi empezamos esta investigación. “Tu barrio te respalda” lo dividimos en 50 momentos, desde la edad de las cavernas hasta el voto universal”, explica Andonella.

Twitter: Andrea Arsuaga, alias “Andonella”

Tanto para Tamara como para Andonella era muy importante encontrar una forma de contar la historia lejos de los libros que siempre estudiamos en la escuela y que no le daban a las mujeres la importancia que realmente merecerían. La química entre ambas fue clave para crear un libro poco convencional pero cede gran impacto.

“Yo odiaba los clásicos libros de historia que eran párrafo, texto y todo horrible. Ya habíamos trabajado juntas en “Amiga date cuenta” e intuíamos que podíamos volver a hacer algo. Hicimos click de inmediato por el humor, las referencias y la forma de comunicarnos. Todo se fue dando pero sí fue un reto mucho más grande por ser temas de investigación mas rigurosa y profunda. Lo gráfico va según las necesidades de cada historia”, reveló Tamara.

Es importante destacar que para lograr una narrativa audaz y veraz, las autoras trabajaron de la mano de Gabriela Cano, historiadora mexicana, dedicada a la investigación académica, docencia universitaria y divulgación cultural de temas históricos.

“Este libro viene justo de la curiosidad que nos daba conocer todas estas historias en una forma que fuera efectiva de comunicar. No porque sea ilustrado o muy didáctico es “de fácil lectura”. Tampoco es un libro frívolo o poco riguroso porque sí le investigamos y sí nos metimos a fuentes confiables. Todo está verificado por la historiadora Gabriela Cano”, expresó Tamara.

En los últimos años, hemos sido testigos de muchos movimientos de mujeres, lo que ha provocado una incomodidad en aquellos que ignoran lo qué hay detrás. Aún cuando ha surgido un movimiento de odio a la par de esta lucha, tanto Tamara como Andonella confían en que una lectura como “Tu barrio te respalda” hará que la sociedad entienda que no se trata de algo nuevo, sino que siempre ha estado y que debe seguir.

Instagram: Tamara de Anda

“Yo creo que justo estamos dando información y diciendo “lee esta historia que no te han contado y a ver si sigues pensando lo mismo”. Es para todos los que decían “feministas las de antes” ¡pues aquí están!”. Es contar esa otra parte de la historia”, afirmó Andonella.

“Creemos que todo el odio que hay contra las mujeres, contra las feministas y otros grupos históricamente oprimidos, viene de la ignorancia y eso es culpa de un sistema que nos ha impuesto todos esos prejuicios” .

Este no sólo es un repaso de la mujeres de la historia que siempre nos han contado sino también de aquellas cuyos nombres quedaron en la sombra de otros o incluso en el olvido o el desconocimiento total pero que estuvieron ahí y que también lucharon contra los estigmas y prejuicios.

“No podemos quedarnos solo con la parte de la historia de puros señores y que las mujeres siempre tienen que ver con su vida amorosa o privada o contada de que si era amante de no sé quién. Ver a estas mujeres desde esta perspectiva es muy poderoso. Es un libro que no tiene una edad particular y que todos pueden leer”, dijo Andonella.

Si bien las mujeres cada vez tenemos más oportunidades de alzar la voz y mover al mundo, aún existen muchas historias que merecen ser contadas. Hoy en día, existen muchos otros movimientos que acompañan al feminismo y que nos enseñan que todo va de la mano. Conocer la historia ayuda a entender el presente y movernos hacia el futuro.

“Hay que ser autocríticas. Es una discusión histórica que siempre ha existido. Estos movimientos no son nada nuevos y siempre ha estado alguien que llega para echar todo para atrás. Esto es algo intersexional, porque dentro de los feminismos hay demasiado racismo y classismo, así como LGBTfobia. Quizá ver críticamente a feministas del pasado también nos puede ayudar a aprender de los errores, no solo de los aciertos” concluye Tamara.

