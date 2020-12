Todos hemos escuchado que durante el mes de diciembre ocurren cosas inesperadas, que parecen casi imposibles, y muchos llaman a estos eventos “milagros navideños”. Y en este caso le tocó uno de esos milagros a una chica que después de 10 años fue adoptada por una noble mujer, logrando así que ambas pasen unas muy felices fiestas.

Akyra Holstein, de 17 años, dice que finalmente se siente segura después de tantos años en el sistema de atención que ahora tiene una familia a la que apoyarse.

Una chica es adoptada después de pasar 10 años en más de 20 orfanatos

Según reseña el diario Mirror, la adolescente conoció a su madre Katie, de 28 años, cuando llegó a su casa para recibir cuidados de relevo en marzo del año pasado. ambas se llevaron bien al instante, y cuando ya no pudo quedarse con su ubicación de acogida, Katie la acogió para que pudiera terminar la escuela secundaria.

Después de esto, Katie secretamente ingresó los papeles necesarios para formalizar la adopción permanente, y para su sorpresa, después de varios meses de vivir en el orfanato, la adolescente fue adoptada oficialmente por su nueva madre el mes pasado, poniendo fin a su búsqueda de 10 años de una familia para siempre.

Además, la mujer también se aventuró a adoptar a Michael Holstein, un niño de un año, el mismo día, y la nueva familia se instaló en su casa en Kentucky.

Problemas cercanos

Según estadísticas, es mucho menos probable que los niños mayores sean adoptados, lo que hace que el proceso de la adolescente sea inusual, pero Katie dijo que ha sido "muy gratificante".

"Honestamente pensé que después de que mi última casa pusiera su aviso, estaba acabada y no sería adoptada. Después de tantos años en el sistema, estaba cansada de todo, pero luego llegó Katie y ella estaba lista para arriesgarse conmigo. No siempre ha sido fácil, pero sé que pase lo que pase, siempre tendré a mi familia a quien recurrir”, dijo Akyra entre lágrimas. "Finalmente me siento segura, y es la mejor sensación".

Katie agregó: “Cuando conocí a Akyra, estaba bastante nerviosa: cuidar a un niño mayor es muy diferente a uno pequeño, y nunca lo había hecho antes, especialmente después de haber tenido tantos años de trauma por pasar por diferentes hogares, fue mucho para asumir. Pero es genial tener una hija con la que puedo sentarme y ver Netflix o enviar memes durante todo el día, y puedo hablar con ella sobre todo”.

Akyra se graduó de la escuela secundaria este verano y, en lugar de mudarse, tenía una familia y un lugar al que llamar hogar.

Crianza

En relación a la crianza de una chica adoptada tan crecida, Katie dijo que “acoger a una joven de 17 años es completamente diferente. Tienes que aprender a criar a alguien que es casi un adulto. Los niños pequeños comen lo que les doy, visten lo que les pongo y hacen lo que les digo, mientras que Akyra toma esas decisiones por sí misma”.

“Lo más importante para nosotros fue el compromiso. Ella tiene muchas experiencias y opiniones de su propia vida y yo respeto eso, no soy una madre dominante”, comenta Katie. "Fue una curva de aprendizaje para los dos, y todavía estamos aprendiendo ahora, pero vale la pena".

Akyra es "increíblemente resistente y fuerte" con una "personalidad audaz", y a Katie le encanta que puedan hablar de cualquier tema, desde política hasta amigos. También comparten un amor por la saga de Crepúsculo, y "siempre envían memes durante el día" para mantenerse en contacto.

La mamá dijo que “nunca había planeado adoptar a una joven de 17 años, pero desde que Akyra llegó para quedarse, animo a la gente a que lo considere. "Los últimos ocho meses han sido muy gratificantes y no cambiaría nada".

