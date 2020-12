"Pruebas de virginidad" generan controversia en Reino Unido y solicitan su prohibición

Una polémica prueba de virginidad está generando controversia en el Reino Unido, estas implican un examen vaginal para corroborar que una mujer mantiene su himen intacto y una investigación de la BBC reveló que varias clínicas del país ofrecen este análisis.

Estas pruebas han generado fuertes críticas debido a que, según determina la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, suponen una violación de los derechos humanos.

Según publicó la BBC, estas pruebas pueden ser una potencial forma de abuso, además no son científicas debido a que no pueden determinar si verdaderamente, una mujer ha tenido o no relaciones sexuales.

Además, la investigación dejó en evidencia que varias clínicas privadas del Reino Unido ofrecen este “servicio” por un valor que supera los 200 dólares, además de procedimientos médicos para “reparar la virginidad”.

Riesgo de violencia y muerte

Según explica la OMS, estas pruebas no pueden ofrecer un resultado verdadero debido a que el himen puede romperse de diversas maneras y esto no determinar si una mujer tuvo o no relaciones sexuales.

“Según datos de la OMS y ONU Mujeres, la mayoría de estas pruebas se realizan en países de Asia, Medio Oriente y en el norte y sur del continente africano, pero también se han identificado casos en Bélgica, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Jamaica, Países Bajos, Reino Unido y Suecia”, reseña la BBC en su página web respeto a este tema.

La organización benéfica Karma Nirvana, dedicada al apoyo de víctimas de abusos basados en el honor y matrimonio forzado, recibe llamadas de niñas que quieren escapar de este tipo de análisis por temor.

Esto se debe a que en algunos casos, las víctimas han sido agredidas e incluso asesinadas por los resultados de estos exámenes.

"Puede ser que les preocupe que sus familias hayan descubierto que tal vez han estado en una relación o que no son vírgenes. Puede ser que la familia las esté presionando para que se hagan la prueba y están preocupadas por el resultado", explicó al medio británico Priya Manota, gestora de la línea de ayuda de Karma Nirvana.

Solicitan la prohibición de exámenes de virginidad

Al tratarse de un examen no científico y propiciador del abuso de mujeres en el mundo, especialistas de Reino Unido no comprenden por qué sigue siendo legal.

Para las organizaciones luchadoras por los derechos de las mujeres, la prohibición de estos procedimientos resulta todo un reto y así lo confirmó Halaleh Taheri, fundadora de la Organización de Mujeres y Sociedad del Medio Oriente a la BBC.

"Aunque nos gustaría eventualmente prohibir la reparación del himen, prohibir la práctica sin la educación adecuada solo hará más daño que bien", señaló.

Explicó que al ser un examen rentable, lo más necesario es cambiar las mentalidades y creencias sobre el valor que se le da a la virginidad.

"La única razón por la que estas prácticas siguen siendo un negocio es por esta mentalidad atrasada con respecto a la virginidad", explicó.

"Así que si ayudáramos a educar a nuestras comunidades y a revertir esta creencia, entonces no habría necesidad de reconstruir el himen y estas clínicas se quedarían si trabajo por sí solas", detalló.

En este sentido, este tipo de exámenes dejarán de ser un negocio cuando las creencias equivocadas dejen de ser masivas.

Por el momento, las organizaciones se enfocan en ofrecer a ayuda a las mujeres afectadas y que se encuentran expuestas al peligro de agresiones y feminicidios.

