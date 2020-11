Para la mayoría, la celebración de una boda puede representar un momento lleno de gozo y alegría donde entre risas y bailes todos pueden pasar un buen momento. Pero también puede significar de algo de estrés y malestares como lo fue el caso de una novia que rechazó a su dama de honor, luego de que ambas tuvieran una disputa sobre el vestido que usaría el día de su boda.

Según la novia, que publicó sobre el desacuerdo en el foro de Reddit titulado "¿Soy una idiota por no invitar a mi dama de honor a mi boda por [culpa de] un vestido?” a principios de esta semana, compró todos los vestidos de sus damas de honor porque quería que fueran del mismo color. Sin embargo, según reseña el portal Fox News, supuestamente una de las chicas de su cortejo hizo otros planes sin consultarla.

Una novia rechaza a su dama de honor por usar un vestido "horrible" el día de su boda

En su publicación, la novia dijo que ella y su prometido se casarían en una pequeña ceremonia en enero con "todas las precauciones posibles" contra el coronavirus, especialmente porque ella forma parte de una población de "muy alto riesgo". La chica de 27 años explicó que está enferma, y aunque no explicó qué tipo de dolencia padece, dijo que solo espera vivir "otros 20 años más o menos", por lo que realmente quería una "boda pintoresca".

Dijo que debido a que les estaba pidiendo a todas sus damas de honor que usaran el mismo color, pensó que era “justo” pagar ella misma sus vestidos. "Debido a las restricciones de COVID, fue muy difícil encontrar los vestidos adecuados ya que no quería arriesgarme a ir a una boutique juntas", dijo. “Pero lo solucionamos. A través de un montón de idas y venidas, las damas de honor y yo elegimos vestidos a juego que se ajustan a los gustos de todas".

"Me aseguré de que todas estuvieran felices y luego pedí los vestidos en color granate", agregó. “Todos se ajustaron por separado y se hicieron modificaciones. Ni una queja, solo emoción".

Sin embargo, una de las chicas del cortejo le envió un mensaje para decirle que había encontrado "el vestido perfecto para la boda" porque no le gustaba mucho el que la novia ya había pagado. La nueva prenda terminó siendo un “diminuto vestido BLANCO que no le quedaba nada bien” a la dama, escribió la novia.

Foto referencial - Pexels

Cuando ella le mencionó a su dama de honor que no debería vestirse de blanco, la chica aparentemente lo tiñó con café, lo que lo convirtió en un color similar al de un trozo de carne. "Le dije que no puede usar eso en mi boda porque a) ya compré el vestido real a un costo considerable b) No exagero cuando digo que es horrible", escribió la novia. "Y c) se ve terrible, se ve desnuda usándolo y no quiero eso en las fotos de mi boda".

“Luego le dije que podía usar el vestido acordado o devolverme el dinero”, agregó la novia. “Ella estalló conmigo, llamándome ‘noviazilla’ [un híbrido entre ‘novia’ y ‘Godzilla’] por ser controladora y antipática con ella. Dijo que si voy a ser así de obsesiva, es mejor que no me case, ya que voy a echar a perder a mi prometido".

En ese momento, la novia rechazo a la dama de honor y le impidió aparecer en el día de su boda. "Me enojé tanto que le dije con frialdad que no viniera, y luego colgué", dijo. Luego le preguntó a otros internautas si estaba siendo una idiota por discutir sobre un vestido. Sin embargo, los comentaristas estaban del lado de la novia en la disputa.

"No eres una idiota considerando que hablaste con todas sobre los vestidos y los pagaste de tu bolsillo, además de ofrecerle una solución diferente que funciona", comentó un usuario. “Usar lo que la novia quiere es un procedimiento operativo estándar para una dama de honor. Esta chica ha perdido la cabeza. Sinceramente, le diría que ya no está invitada a la boda y que si ese es el vestido que planea usar, probablemente lo haya elegido para crear drama y desviar la atención de los novios. Le anularía la invitación" comentó otro.

