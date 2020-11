Si eres mamá, estas son las frases que nunca deberías decirle a una amiga que decidió no tener hijos

¿Y para cuándo piensas embarazarte?, ¡Se te va a pasar el tren!, ¡Ten un hijo de quien sea!, ¡Vas a llegar a vieja sola!. Las frases que una mujer sin hijos escucha son múltiples y llegan a ser ofensivas, lo más grave es que muchas de estas frases sean dichas por tus propias amigas.

Tener hijos es una decisión muy personal que pasa por sentirse bien con la maternidad, más allá de las presiones a las que pueda someter la presión social a las mujeres, sobre quienes suele recaer la “obligación” de embarazarse.

Si ya eres madre, bien sabes lo que representan los hijos en tu vida, pero eso no te da derecho a juzgar a las mujeres que tomaron la determinación de no tener hijos porque sus convicciones así lo dictaron.

Aprendamos a respetar a los demás sin juzgar. - Yan en Pexels

En el caso que tengas amigas que están entre ese grupo de mujeres decididas a no tener hijos, ahorra esas frases hirientes, pues lejos de aconsejarlas, las estás alejando de ti.

Si tu amiga decidió no ser madre, por la razón que sea, apoya sus ideas, respeta su decisión y actúa de manera solidaria con sus ideales, el hecho de que no compartas una idea no quiere decir que tengas derecho de atacarla.

Frases que hieren

Buena parte de las mujeres que decidieron no tener hijos están interesadas en otras cosas, viajes, estudios o simplemente disfrutan de la tranquilidad de no tener a su responsabilidad otra persona.

Está demás que emprendas una campaña para persuadirlas de embarazarse, eso solo hará que poco a poco te vayas quedando sin amigas leales. Es desagradable tener que soportar sermones de tus amigas madres que asumen que su vida es la misma vida que debe llevar todo mundo.

Llegarás a vieja sola

Muchas de las mujeres que deciden no tener hijos tienen un espíritu tan libre que deciden no asumir esa tarea de la maternidad - Andrea Piacquadio en Pexels

Tener hijos no garantiza que la vejez será acompañada. Ten en cuenta que muchos de los geriátricos albergan a madres que tuvieron varios hijos, pero todos hicieron su vida y no quedó espacio para cargar con los padres ancianos, así que la maternidad no es una garantía de una vejez acompañada. De hecho es un pensamiento limitado muy alejado de la maternidad responsable.

Los niños son maravillosos, y no deben ser vistos como unos futuros enfermeros de sus padres, salvo que ellos dedican quedarse con sus padres por decisión propia.

Seguro eres el problema y ningún hombre se queda contigo

Otra de las frases que muchas amigas suelen decirle a sus amigas solteras es que están solas por su culpa, y por eso no han podido asentarse con una pareja y tener hijos. Hay muchas mujeres casadas que igualmente no quieren hijos, la soltería no tiene nada que ver con la maternidad.

Las mujeres sin hijos están incompletas… No¡¡¡

Otra frase que no puede faltar y que la escuchamos de nuestras propias amigas es que una mujer sin hijos es una mujer incompleta, pues nada más lejos de la realidad, dado que la maternidad no define la felicidad de una mujer. Una mujer segura, clara en sus objetivos y en la vida que eligió, no necesita de “completarse” teniendo hijos, pareja o etcétera. La compañía de otras personas es un complemento, no una obligación.

Hay mujeres que quiere hijos, pero no pueden tenerlos, sé prudente

Ten en cuenta además, que hay mujeres que pese a querer tener hijos no pueden tenerlos por razones biológicas y una diversidad de impedimentos físicos que las limitan a ser madres.

No estás por saber si esa amiga que no ha tenido hijos, pues lleva años luchando en silencio para tenerlos. Sobra que le estés recordando que su reloj biológico se está acabando, ella lo sabe. Sé prudente, acepta a tus amigas con o sus hijos, la empatía es fundamental para generar lazos de amistad a largo plazo.

