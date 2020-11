Gemelas dan a luz el mismo día y casi a la misma hora, la historia que sorprende al mundo

El poder de las hermanas es algo increíble, pero el de las gemelas va más allá, y así lo demostraron Autumn y Amber, quienes han hecho todo juntas en su vida, y ahora han incluido algo nuevo a la lista, dar a luz el mismo día.

Parece algo increíble pero esa es la historia de estas gemelas estadounidenses que ha sorprendido al mundo entero.

Las gemelas han sido muy unidas desde pequeñas y todo lo han hecho juntas - Agencias

Ellas no solo salieron embarazadas a la misma vez, sino que tuvieron a sus hijas el mismo día, fecha también de su cumpleaños, en el mismo hospital, y casi a la misma hora, un caso digno del Guinness.

No era su primer embarazo, pues ya cada una tuvo un hijo antes, quienes nacieron con 10 semanas de diferencia, y tuvieron el mismo peso y tamaño, y ahora han tenido una niña.

“Desde la niñez hasta el regreso a casa, la escuela secundaria, la universidad y la escuela de enfermería, la escuela de enfermeras practicantes, nuestros hijos que están separados por 10 semanas, que tienen una edad similar y ahora nuestras niñas”. dijo Autumn.

Ellas no solo salieron embarazadas a la misma vez, sino que tuvieron a sus hijas el mismo día, fecha también de su cumpleaños, en el mismo hospital, y casi a la misma hora - Agencias

Justamente Autumn había sufrido un aborto espontáneo y se estaba recuperando junto a su esposo cuando salió embarazada de nuevo, al mismo tiempo que su hermana.

“Dios nos tenía una sorpresa. Realmente no entendimos por qué nos sucedió eso, sabíamos que era común, pero sabíamos que Dios tenía un plan más grande y simplemente confiamos en ese plan", dijo según cuenta News Channel 3 de Memphis.

Cuando las gemelas, que viven en en La ciudad de Knoxville, Tennessee, se enteraron que estaban embarazadas al mismo tiempo, entendieron que todo era un plan de Dios, y no podían estar más felices.

“Queríamos que nuestros hijos tuvieran la misma experiencia que nosotros tuvimos al crecer. Por eso queríamos tener bebés juntos. Pero no planeamos que fuera el mismo día”, dijo Amber.

Este año celebraron su cumpleaños juntas, pero muy diferente a los años anteriores, en un hospital, separadas por una pared, dando a luz a dos hermosas niñas que sin duda serán las mejores primas y amigas como ellas lo han sido toda la vida.

Cuando las gemelas, que viven en en La ciudad de Knoxville, Tennessee, se enteraron que estaban embarazadas al mismo tiempo, entendieron que todo era un plan de Dios - Agencias

George Vick, el médico de las dos asegura que este caso es alucinante y nunca había visto nada igual.

"Es algo que es realmente inusual. Fue cuando nos enteramos de que ambos tenían las mismas fechas de parto. Fue una cosa de Dios todo el tiempo. Fue un milagro que no pudieron explicar y no planearon. Y aunque sus hijas no son mellizas, estos bebés tendrán recuerdos de por vida que podrán compartir juntos, al igual que sus madres. Y con cuatro cumpleaños ahora el mismo día”.

Sin duda la conexión que tienen estas gemelas es muy especial, y lo mismo pasará con sus hijos que además de compartir la misma sangre cumplirán años el mismo día, y en la misma fecha que sus madres, algo único en la vida.

Más de este tema

Te recomendamos en video