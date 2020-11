Un perro se come el anillo de compromiso de su dueña mientras jugaban

Sin duda los animales pueden hacer cosas sorprendentes y muy agradables, desde dar volteretas hasta ayudarnos con las tareas domésticas, trayendo consigo muchas reacciones positivas. Pero todo deja de ser risas y juegos cuando un perro se come un anillo de compromiso luego de que su dueña lo usa para hacer un truco con su mascota.

Una mujer se ha convertido en tendencia en el portal Reddit por tratar de colocar su anillo de compromiso en la nariz de su perro y gritar sorprendida cuando se lo comió. "WCGW [las siglas en inglés de “¿qué podría salir mal?”] si trato de presumir mi nuevo anillo de compromiso?" se preguntó el usuario DanyHeatley50in07, compartiendo imágenes ahora virales que han recibido 31.000 votos positivos desde que llegó a la plataforma este lunes. Según el diario The Sun, la futura novia estaba tratando de hacer posar a su mascota con la pieza de joyería para una sesión fotográfica que anunciaría su compromiso.

Un perro se come un anillo de compromiso accidentalmente y crea diversas reacciones en Internet

Como se ve en el video viral de 11 segundos, la mujer le indicó a su perro de raza golden retriever que se “sentara” y “se quedara”, colocando el anillo de compromiso en su nariz. Después de un momento de calma y con hábil movimiento de cabeza, el peludo se llevó el artículo a la boca con pericia como si fuera una golosina.

"¡Oh!" exclamó la mujer cuyo rostro no se vió en el audiovisual, mientras un hombre en el fondo gritaba "¡Thor!", el nombre del perro.

Como era de esperarse, la mayoría de los internautas estuvieron de acuerdo en que el truco fue una idea un poco cuestionable en primer lugar, generando diversas reacciones.

"Bueno, ¿qué creías que iba a pasar?" preguntó un usuario en un comentario de reproche que acumuló casi 4.000 puntos. “El primer comando que les enseñé a mis dos cachorros fue 'out' y significa dejar caer lo que sea que tengan en la boca. Tomó mucho tiempo, pero ha sido útil muchas veces”, compartió el dueño de un perro.

Otros amantes de los animales tuvieron reacciones un poco más directas, alegando que estaban realmente alarmados por el mal comportamiento. “Esta dama se lo merecía. No colocas objetos no comestibles en el hocico de un perro como si fuera una golosina. ¿Qué pasa si el anillo daña el tracto digestivo del perro?" escribió un usuario. "Eso es irresponsable. ¡Cuida a tus animales!", exclamó otro.

A las mascotas les gusta comer anillos

El pasado mes de febrero un cachorro llamado Pepper fue llevado al veterinario luego de un incidente similar. El centro médico compartió el suceso en su página de Facebook y acompañó la publicación con una foto de Pepper con diversas radiografías donde se puede ver que, de hecho, el animal se había tragado un anillo de compromiso.

“Mi nombre es Pepper. ¿Me veo con un poco de náuseas? ¡Eso es porque el veterinario me acaba de dar algo para hacerme vomitar! ¡No porque el veterinario sea un malvado sino porque me comí el anillo de compromiso de mi mamá! ¡No preguntes! ¡¡Parecía una buena idea en ese momento!! De todos modos, no mucho después de esto, la medicina hizo su trabajo y apareció el anillo de mamá. Como nuevo. O diría que incluso mejor, ya que ella siempre tendrá una historia que contar”, detalla la publicación.

Los perros son juguetones por naturaleza - Pexels

Momentos después de que llevaron a Pepper al hospital de animales, el anillo se recuperó con éxito cuando el perro finalmente lo vomitó. Pasar tiempo dentro del estómago del perro no pareció afectar la pieza de joyería, ya que salió "como nueva".

En esta oportunidad, las reacciones fueron un poco más cómicas por el trato que se le dió al caso a través de una publicación hilarante. Un usuario comentó que fue "muy amable por parte del veterinario hacer que el anillo volviera a subir y no saliera por la parte inferior del cachorro", mientras que otro comentó que tuvo “suerte de que el anillo ‘apareciera’ mágicamente”.

