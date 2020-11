Niño de 5 años escribe un libro sobre la pandemia para evitar la depresión en menores

Cuando la pandemia por Covid-19 inició, Wade Williams un niño de 5 años que cursa preescolar en Georgia, Estados Unidos, comenzó a interesarse por ayudar a otros niños a entender lo que estaba pasando, así que decidió escribir un libro con la intención de ayudar a menores a evitar la depresión durante la cuarentena.

El libro de Wade se convirtió en uno de los mejores vendidos

Todo comenzó cuando Wade dijo a sus padres que quería ayudar a personas durante la pandemia, entonces su padre tuvo la idea de hacer un libro sobre las experiencias del niño durante la contingencia sanitaria. El libro cuenta desde sus sentimientos sobre no poder ir a la escuela y extrañar a sus amigos, la enfermedad de su abuela al contagiarse y el nacimiento de su hermana.

A través de la perspectiva de Wade, el libro 'Wade through the pandemic' espera lograr que los niños que lo lean no se sientan solos y que sepan que a pesar de que la situación es difícil podremos superarla manteniendo una actitud positiva. También promueve el uso de cubrebocas y el lavado de manos en los menores a través de dibujos y explicaciones simplificadas.

De acuerdo con el padre de Wade, escribir el libro ayudó a su hijo a procesar sus sentimientos y adaptarse a los cambios en la dinámica familiar. La familia espera que pueda ayudar a otros niños y a los padres a comenzar un diálogo sobre la pandemia y sus sentimientos.

El libro ilustrado se publicó el 2 de octubre y ahora está en la lista de los Best Sellers de la sección de niños en Amazon. Además ha recibido increíbles críticas por parte de los padres que lo han adquirido, quienes afirman que el libro ha ayudado a sus hijos a comprender mejor la situación actual.

Su éxito ha sido tal, que Wade ha podido aparecer en varios medios internacionales para hablar de su experiencia y dar esperanza a otros niños que se enfrentan a la realidad del Covid-19. En redes sociales, comparte mensajes positivos, fotos y videos sobre el proceso de escribir el libro, además de clips de las entrevistas que ha realizado.

