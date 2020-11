Hombre destapa la infidelidad de su esposa en una fiesta familiar y el video supera a las telenovelas

Ni la mejor de las telenovelas de conflictos amorosos es capaz de igualar el más reciente video viral que le está dando la vuelta a las redes sociales y es que un hombre reveló que su esposa le era infiel de una forma peculiar.

La mujer, presuntamente embarazada de seis meses, quedó perpleja al igual que el resto de los invitados de un festejo familiar cuando el esposo destapó la mentira más cruel: en realidad el bebé en camino era de su mejor amigo.

Desde hace un par de días la grabación ha sido muy comentada, especialmente en Twitter, donde ya suma más de 3.5 millones de reproducciones en la cuenta @ivonnelago, quien lo popularizó.

De acuerdo con Pulzo, en ella se observa a un hombre identificado como Miguel que asume el control del micrófono en una fiesta familiar que cuenta con varios invitados y decoración especial, por el supuesto tercer aniversario de la pareja.

Ahí se encuentra su esposa, Angie, que está embarazada y permanece atenta a lo que su pareja iba a decir. No obstante, no contaba con que lo que parecía un brindis romántico terminara en la revelación del año.

“Acá traje a una persona, a mi abogado, que tiene un documento. Acá tengo la prueba de embarazo, saben que voy a ser papá, pero se olvidaron de un pequeño detalle. Mi amor, acá tengo la prueba de que no son 4 meses, sino 6 meses de gestación”, empezó a relatar el joven frente a la mirada atónita del público.

Rápidamente el padre de la mujer exclamó "¿De qué está hablando tu esposo, hija? Explícame por favor", mientras ella le pedía al hombre que detuviera lo que estaba haciendo y hablaran en privado para explicarle.

Miguel añadió afirmando "acá está la prueba de los tres años de engaños que sufrí", en paralelo que su abogado enseña un video en el que aparece la futura mamá en actitudes comprometedoras con su presunto amante.

Él también se encontraba en la celebración, que pronto terminó en tragedia, porque el padre de la mujer empezó a insultarlo y a afirmar que ya entendía el porqué siempre iba a visitar a su hija, antes de lanzarse sobre él en medio de golpes por el calor de la discusión.

"Ahí se los dejo, esta celebración no es mía, es de ellos dos", cerró el hombre para abandonar el lugar y dejar encendida la pelea que hasta acabó con un pastel en el rostro del tercero en discordia.

Hay quienes afirman que los protagonistas de este hecho son peruanos, otros dicen que ecuatorianos o bolivianos por el acento, sin embargo, no se conocen más detalles del suceso, como la fecha, lugar y por supuesto qué sucedió después de esta dramática escena.

Los internautas no han perdido la oportunidad de volcar toda su creatividad en las miles de reacciones que ha desatado la pieza audiovisual, digna de un premio para algunos gracias a los impactantes giros de la historia y la dirección de cámara que no perdió el ritmo de lo sucedido.

De hecho, al parecer la hermana de Miguel estuvo detrás de la grabación de este evento que fue ensayado por el afectado, según una de las frases que se oye en el video y que arrebató los halagos de muchas personas por la valentía para exponer la mentira.

A mi que no me inviten a ninguna fiesta que no termine así.

— Mediocre Housewife • 💕🌈 (@nathsparkles) November 1, 2020