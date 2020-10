Un perro defiende a una niña que está siendo regañada por sus padres y su reacción se vuelve viral

Internet está lleno de diversos videos enternecedores pero ahora este 2020 nos ha regalado uno de los más simpáticos al mostrarnos como un perro defiende a una niña de su madre mientras la está regañando.

Los perros tienen esa conexión especial con sus dueños por lo que no es de extrañarse el comportamiento del animal con la pequeña niña, que si bien no está siendo maltratada, el can detecta que hay una situación incómoda y decide actuar de la manera más noble, lo que se ha convertido un clip viral los últimos días.

En el video se puede ver como un golden retriever hace de barrera para proteger a una niña, la pequeña You You de 2 años de edad, evitando que sea regañada. La mamá, que filmó la escena, afirmó que el perro defiende sin lugar a dudas a su hija que lloraba ante la reprimenda. La mascota, que lleva el nombre de Harry Potter, también pareció gruñirle al adulto en reiteradas ocasiones, aparentemente diciéndole que retrocediera.

Video del momento que el perro defiende a una niña de los regaños

La adorable reacción viral de Harry fue captada por la madre de la niña, la señora Sun, en su casa en la ciudad de Xuzhou, en el este de China. Según reseña el portal MailOnline, ella afirmó que decidió grabar el incidente porque lo encontró "divertido y exasperante" al mismo tiempo.

Según Sun, acababa de comprar un bote de crema facial para su hija y lo dejó en la sala de estar mientras preparaba el almuerzo. Después de su regreso, la mujer se exaspera al descubrir que la pequeña había roto el empaque del producto mientras jugaba con el contenido de la crema hidratante.

“Honestamente, estaba realmente molesta. Acababa de comprar la crema y la mitad ya se había acabado'', dijo Sun, de 32 años, a MailOnline. “Mi bebé comenzó a llorar porque le gritaba bastante''. Pero afirmó que su ira se desvaneció cuando vio la manera en que la mascota defiende a su hija.

Las imágenes muestran al guardián peludo parado frente a la niña que llora mientras le enseña los dientes a la madre, aparentemente advirtiéndole que se detenga. La mascota incluso se puso más a la defensiva cuando la madre le dijo que se apartara. “Te levantas. Deja de protegerla”, se puede escuchar a la señora Sun en el video.

Harry también apareció tratando de consolar a la pequeña You You envolviendo su pierna alrededor de la niña y descansando su cabeza en su hombro como si de un abrazo reconfortante se tratara. Asombrada por esta última reacción del perro, la madre se calmó y dejó de regañarla.

“Todavía estaba molesta, pero pensé que también era bastante divertido”, dijo Sun. “Fue muy reconfortante. Los perros encuentran formas de expresar su amor si los tratas adecuadamente''.

Aparentemente, esta no es la primera vez que Harry defiende a su pequeña dueña. "Siempre que le hablo (a You You) en un tono duro, él se acerca y trata de protegerla con sus patas", agregó la madre. “El perro defiende a la niña con su vida”.

Reacciones en la web

El video de Harry se volvió rápidamente viral y acumuló millones de 'me gusta' después de que Sun lo compartiera en Douyin, el equivalente chino de TikTok. Pero algunos espectadores sospecharon de la autenticidad del video y acusaron al dueño de la mascota de "escenificar" la reacción del perro.

Un usuario de Douyin escribió: “¿Alguien se dio cuenta de que el dueño de la mascota golpeó primero al golden retriever y comenzó a gruñir? Es la respuesta natural del perro. No se trata de proteger al niño”. Otro dijo: “Esto está claramente ensayado. La madre le enseñó al perro a abrazar al bebé”.

Sun refutó las afirmaciones de que el video viral fue preparado. Ella insistió en que mostraba las reacciones naturales de Harry y su hija.

La madre dijo que estaba sorprendida y abrumada por la atención que había atraído su video. "Estaba documentando los momentos diarios de mi perro y mi hija porque Harry pronto cumplirá seis años y envejecerá", dijo ella. “Solo quería capturar estos momentos para tener algo que recordar en el futuro cuando él ya no esté aquí, jamás pensé que se volvería viral”.

Con este adorable video podemos comprobar que un perro defiende a sus seres queridos contra todo peligro, no importa de donde provenga, incluso del mismo círculo familiar. Sin duda, el mejor amigo del hombre.

