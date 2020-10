De epicentro de la pandemia a destino turístico: así ha cambiado Wuhan tras llegada del coronavirus

Hace casi un año el nombre de Wuhan, capital de Hubei, China, se convirtió en noticia internacional luego de que se reportaran los primeros casos de la enfermedad por SARS-Cov-2.

Para entonces, la idea de una pandemia era impensada, sin embargo luego enfrentó graves consecuencias por la elevada ola de contagios que registró y que, en poco tiempo, se extendió por todos los continentes.

El mundo entero sigue padeciendo las consecuencias de la pandemia, incluso, varios países enfrentan una segunda ola que mantienen en alerta a las autoridades, sin embargo Wuhan parece haber dejado atrás los duros momentos que dejó el virus.

La localidad china se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de la nación asiática y así se confirmó durante la Semana Dorada de China, cuando sus habitantes celebraron del 1 al 7 de octubre con motivo al Día Nacional.

Según reporte de la BBC, la provincia de Hubei atrajo más de 52 millones de turistas que generaron ingresos de aproximadamente 5.2 mil millones de dólares.

En específico, la capital de esta provincia, Wuhan, registró un total de 19 millones de visitantes, según cifras del departamento de cultura y turismo de la provincia.

En los últimos días, el mundo ha encendido nuevamente las alarmas por la pandemia luego de que Europa registrara un repunte que provocó una nueva crisis más una segunda fase de cuarentena total en algunas ciudades, incluida París.

Las nuevas olas de contagio en España, Francia e Italia, además de las graves situaciones que se viven en otros países como Estados Unidos, han puesto al mundo una vez más en alerta y, pese a los avances de las vacunas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a todos los países a no bajar la guardia.

“No podemos bajar los brazos, no podemos bajar los brazos. Cuando los dirigentes actúan rápidamente, el virus puede ser frenado. Es peligroso renunciar a controlar”, fueron las palabras de Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS.

Sobre Wuhan, el Gobierno chino afirma que no existe ningún caso en la actualidad, sin embargo, algunos expertos no concuerdan con la información y los datos proporcionados.

En este sentido, China está enfocada en limpiar el nombre de la ciudad por lo que el gobierno de Xi Jinping impulsó un flashmob en una de las estaciones de trenes de Wuhan, donde una multitud celebró de manera espontánea.

Los videos de las personas cantando y celebrando con las banderas de China se han vuelto virales en las redes sociales.

Hua Chunying, directora adjunta del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores, compartió un video en el que se puede ver el antes y después de la ciudad con imágenes tomadas durante y después del coronavirus.

#Wuhan reborn after #COVID19 with more strength and vitality. To celebrate the upcoming #NationalDay, people in the city gathered for a flash mob singing My Country and I. pic.twitter.com/6S78sx9uVZ

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) September 30, 2020