Vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford produce una respuesta inmune entre los adultos

Luego de diversas pruebas, finalmente la vacuna contra el COVID-19 que está desarrollando la Universidad de Oxford demostró que produce una respuesta inmune similar tanto en adultos mayores como en adultos jóvenes, y las respuestas adversas fueron menores entre los ancianos, dijo el lunes la farmacéutica británica AstraZeneca Plc.

"Es alentador ver que las respuestas de inmunogenicidad fueron similares entre adultos mayores y más jóvenes y que la reactogenicidad fue menor en los adultos mayores, donde la gravedad de la enfermedad COVID-19 es mayor", dijo a Reuters un portavoz de AstraZeneca.

Esta noticia es positiva ya que precisamente las personas mayores son más vulnerables al Covid-19, porque con el paso de los años el sistema inmunológico naturalmente se va haciendo cada vez más débil, siendo ás mortal el virus en este segmento de la población.

Los análisis de sangre de inmunogenicidad realizados en un subconjunto de participantes mayores se hacen eco de los datos publicados en julio que mostraron que la vacuna generó "respuestas inmunes robustas" en un grupo de adultos sanos de entre 18 y 55 años, informó el Financial Times. Se espera que los detalles del hallazgo se publiquen en breve en una revista clínica.

Debido a este gran avance en el campo inmune, es posible que la vacuna Oxford / AstraZeneca sea una de las primeras de las grandes farmacéuticas en obtener la aprobación regulatoria, junto con la candidata de Pfizer y BioNTech.

Si llega a funcionar, permitiría que el mundo regrese a la normalidad que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, ayudando a recuperar la economía mundial, reuniendo nuevamente a las familias y seres queridos, y lo más importante, detener las muertes a causa de este virus.

Sin embargo, el secretario de salud británico, Matt Hancock, dijo que la vacuna aún no estaba lista, aunque estaba preparando la logística para una posible implementación. "Esperaría que la mayor parte del despliegue se realice en la primera mitad del próximo año", dijo Hancock a la BBC.

Cuando se le preguntó si algunas personas podrían recibir una vacuna este año, dijo: "No lo descarto, pero esa no es mi expectativa central (…) Queremos estar listos en caso de que todo salga a la perfección, pero no es mi principal expectativa que lo hagamos este año, pero el programa está progresando bien, aunque todavía no hemos llegado allí", dijo Hancock refiriéndose a una cura definitiva.

Llamada AZD1222 o ChAdOx1 nCoV-19, la vacuna fue desarrollada por científicos de la Universidad de Oxford y licenciada a AstraZeneca en abril, que asumió la tarea de escalar los ensayos y la producción.

En cuanto a su duración inmune, el presidente ejecutivo de la farmacéutica británica, Pascal Soriot, dijo en junio que es probable que la vacuna brinde protección durante aproximadamente un año.

La misma empresa ha firmado varios acuerdos de suministro y fabricación con organizaciones y gobiernos de todo el mundo a medida que se acerca a informar de los primeros resultados de un ensayo clínico en etapa avanzada.

AstraZeneca reanudó el ensayo estadounidense de la vacuna experimental después de la aprobación de los reguladores estadounidenses, dijo la compañía el viernes.

Se le ha dicho al personal de un fideicomiso de un hospital de Londres que esté listo para recibir los primeros lotes de la vacuna que están desarrollando la Universidad de Oxford y AstraZeneca Plc.

Según reporta el diario The Sun, un hospital que no fue identificado se está preparando para recibir esta nueva vacuna a partir de la "semana que comienza el 2 de noviembre" para comenzar con más pruebas en pacientes afectados.

La implementación de esta vacuna se consideraría un cambio rotundo en la batalla contra el nuevo coronavirus que ha matado a más de 1,15 millones de personas, ha golpeado la economía global y ha cambiado rotundamente la vida de todos en lo que va de este año, que sin duda será recordado como uno de lo más difíciles en mucho tiempo.

