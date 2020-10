El Covid-19 podría ocasionar enfermedades neurodegenerativas como el alzheimer

Aunque tenemos algunos meses conviviendo en pandemia con el Covid-19 todavía falta mucho por descifrar, especialmente a lo que las secuelas que ocasiona se refiere.

En el ámbito neurológico, la española Sonia Villapol ha tomado la delantera desde Houston, en Estados Unidos, comandando un equipo internacional de científicos que analiza los efectos del coronavirus.

De momento los pronósticos son reservados, pero existe la preocupación de que al igual que otras enfermedades infecciosas pueda pasar factura en el cerebro a los contagiados, que ya son más de 37 millones alrededor del mundo.

Covid-19 y enfermedades neurológicas

"Los primeros síntomas son la pérdida de gusto y de olfato, y esto está relacionado con el sistema nervioso", empezó a relatar para El Confidencial sobre cómo el virus puede hacer estragos más allá de sistema respiratorio.

"Hay pérdidas de memoria y desorientación, sobre todo en los pacientes que están en la UCI, obviamente, pero existen evidencias de que el virus podría dañar el cerebro", agregó la especialista.

El mundo todavía no conoce con exactitud las secuelas de la enfermedad. - Unsplash

Según sus palabras, los efectos a corto plazo como el dolor de cabeza y la falta de concentración no deberían ser preocupantes pero a ciencia cierta no pueden confirmar que estos no puedan esconder efectos más graves como un ictus.

"Existe una asociación de las enfermedades infecciosas virales con problemas más a largo plazo, como las enfermedades neurodegenerativas, el alzhéimer o el párkinson", dijo.

No obstante, también aseguró que para probar la correlación de estos, el análisis científico se tomará entre cinco y seis años mientras pacientes llegan a desarrollar estos padecimientos, por lo que tampoco puede hablar de porcentajes de población.

Sobre un caso de párkinson que se detectó en un paciente de 45 años convaleciente de Covid-19 afirmó que "podría ser por múltiples razones, al haber inflamación sistémica en el cuerpo se producen más proteínas relacionadas con la patología del párkinson, así que es posible que se indujera por ese mecanismo".

Es preferible que los jóvenes mantengan las medidas de protección ya que ser asintomático no asegura nada. - Unsplash

Entre algunos de los hechos que respaldan su teoría está que "en la mitad de las autopsias de pacientes de covid, se ha visto una 'neuroinvasión', es decir, se han encontrado partículas virales que habían invadido las neuronas", reveló.

"Incluso se han visto áreas del cerebro en las que se redujo la materia gris en pacientes recuperados. Habrá personas que se recuperen al 100% y otras que vivan con secuelas".

Aquellos que estén más predispuestos a vivir con estas consecuencias serán aquellos que sean propensos a desarrollar enfermedades neurodegenerativas, aclaró Villapol.

"El Covid-19 está teniendo mucha repercusión, pero otras enfermedades virales afectan a los mismos órganos. En el MERS y en el SARS también hubo casos de personas que desarrollaron epilepsia, ictus y alzhéimer", enfatizó la investigadora.

De hecho, aseguró que el 70% de los infectados tiene secuelas a largo plazo, por lo que alertó a los jóvenes a protegerse y no despreocuparse incluso en caso de ser asintomáticos.

Continúan las investigaciones en muchos lugares del mundo para obtener más información del coronavirus. - Pexels

Trabajo por hacer

La experta asegura que su equipo y ella se encuentran en una fase de observación y análisis de datos que llegan procedentes desde los hospitales en varias partes del mundo para descifrar el comportamiento de la enfermedad.

"Vemos datos demográficos con perspectiva, cómo afecta la pandemia a poblaciones más envejecidas o cómo puede afectar que aquí, en EEUU, haya mucha diabetes y obesidad porque son factores que afectan a la gravedad", explicó.

"Además, es muy importante seguir los datos de secuenciación del virus por países para ver cómo va evolucionando y qué tipo de mutaciones va incorporando", añadió asegurando que este trabajo es el que le proporcionará información para saber con precisión qué esperar del virus.

Más de este tema:

Fiesta en Nueva York deja 37 contagiados de Covid-19 y más de 200 en cuarentena

Experto de la OMS asegura que el confinamiento no debe ser la principal vía para frenar la pandemia

Enamorarte podría evitar contagiarte de Covid-19 según este estudio

Te recomendamos en video: