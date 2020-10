Experto de la OMS asegura que el confinamiento no debe ser la principal vía para frenar la pandemia

Luego de que este 2020 se haya transcurrido en cuarentena en muchas partes del mundo, un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja detener este mecanismo como la principal vía de freno a la pandemia de Covid-19.

El responsable de la OMS para coronavirus en Europa, David Nabarro, explicó en una entrevista al medio inglés The Spectator que más que evitar los contagios de la enfermedad, incrementa la pobreza en el mundo, algo desaconsejable en plena crisis mundial.

Según las palabras del experto, la cuarentena debe ser únicamente una vía para reorganización de los gobiernos y proteger a los trabajadores sanitarios en los momentos más altos de las olas de contagios, ya que no es una medida sostenible.

“En la Organización Mundial de la Salud no abogamos por las cuarentenas como el principal medio de control de este virus”, dijo.

“El único momento en que creemos que una cuarentena está justificada es para ganar tiempo para reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo”, agregó.

“Solo tienen una consecuencia que nunca hay que menospreciar y es hacer que la gente pobre sea mucho más pobre”, afirmó haciendo referencia a los estragos económicos que la pandemia ha causado en países pequeños que viven del turismo, mercados golpeados y el aumento de la pobreza en todo el mundo.

WATCH: Dr David Nabarro, the WHO's Special Envoy on Covid-19, tells Andrew Neil: 'We really do appeal to all world leaders: stop using lockdown as your primary control method'. Watch the full interview here: https://t.co/XLdaedsKVS #SpectatorTV @afneil | @davidnabarro pic.twitter.com/1M4xf3VnXQ

